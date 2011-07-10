У Тимошенко даже не предполагают ее неучастия в выборах

Попытка власти не допустить лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко к выборам ударит по имиджу страны и команды президента. Такое мнение высказал вице-спикер, член «Батьківщини» Николай Томенко в эфире Черкасской областной телекомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

По словам Томенко, партия «Батьківщина» не рассматривает вообще такой вариант развития событий, как недопуск Тимошенко к выборам, поскольку убеждена в правовой силе ее защиты во время судебного процесса по «газовому» делу.

«Мы даже не рассматриваем сценарий возможности отсутствия в списках «Батьківщини» Юлии Тимошенко», - заявил он.

Кроме того, добавил политик, радикальная политизация судебного процесса под влиянием власти и попытка принять решение о запрете Тимошенко баллотироваться в Верховную Раду будет означать, что Янукович и его команда боятся проигрыша на выборах.

Он подчеркнул, что недопуск Тимошенко к выборам повредит не столько оппозиции, сколько имиджу Украины в мире и команде Президента.