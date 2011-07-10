Газета Ахметова не нашла у судьи Тимошенко дел о наркотиках

Судья в «газовом» деле экс-премьера Юлии Тимошенко Родион Киреев не выносил оправдательных приговоров в делах, связанных с наркотиками, сообщает «Украинская правда».

Как пишет газета «Сегодня», об этом рассказал ей один из юристов в Березани Киевской области, где до апреля 2011 года работал Киреев.

«Слышал, что его обвиняли в коррупции и в том, что, мол, выносил оправдательные приговоры по делам, связанными с наркотиками. Самому стало интересно, начал искать, но таких не нашлось, не знают о них и мои коллеги», - сказал юрист.

В местной милиции также не припомнят, чтоб Киреев оправдывал кого-то из наркодилеров, отмечает газета.

Как сказано в Едином госреестре судебных решений Украины, Киреев в Березани рассматривал дела о возвращении долгов, о кражах, нарушении ПДД пьяницами, а также лишал заключенных мобильных телефонов, когда осужденные пользовались ими в тюрьмах.

«Есть несколько дел и по наркотикам, но, как правило, Киреев «впаивал» тюремный срок. Но были и дела, когда решением судьи Киреева досрочно, за хорошее поведение в тюрьме освобождались заключенные, которых осудили за наркоторговлю», - пишет «Сегодня».

Издание также приводит мнение одного из местных юристов о том, что Кирееву надо быть «построже» с Тимошенко.

Сам суд находится практически на околице Березани. На первом этаже — горотдел милиции, на втором — суд.

Ранее Тимошенко заявила, что, по информации ее адвоката, Киреев закрыл 20 из 32 дел против людей, которые изготавливали и сбывали наркотики. По ее мнению, судья брал за это взятки.

Как известно, газета «Сегодня» принадлежит к холдингу депутата от Партии регионов, бизнесмена Рината Ахметова.