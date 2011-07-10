Завтра в Украине жарко и мокро

11 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывистый, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30 градусов.

Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса, местами +35 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +21...+23 градуса, днем +29...+31 градус.

10 июля температура воды в Черном море +19...+23 градуса, в Азовском море +24...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.