Египтяне могут перекрыть Суэцкий канал

В Египте сегодня продолжаются массовые демонстрации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране, сообщает радио Свобода.



В Суэце колонна демонстрантов подошла ко входу в Суэцкий канал, угрожая перекрыть его, если их требования об отставке действующего премьер-министра и министра иностранных дел не будут выполнены.



Накануне премьер-министр Египта Эссам Шараф заявил по национальному телевидению, что все полицейские, причастные к гибели участников массовых акций протеста в январе-феврале, будут отстранены от работы. Он также пообещал ускорить судебные процессы против них.



Ранее на этой неделе семь полицейских, обвиняемых в убийстве демонстрантов, были выпущены под залог. Это спровоцировало взрыв недовольства в стране.