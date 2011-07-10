Янукович лучше говорит, но по сути не изменился – эксперт

Глава Украинского государства был более содержателен, чем год назад во время подобной пресс-конференции. Такое мнение в эфире радио Свобода высказал глава Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей Толкачев.

«Виктор Янукович начинает говорить лучше, он говорил уже без бумажки и никакой ерунды не сказал. Другое дело, что не сказал и ничего нового», - отметил Толкачев.

«Еще хотелось бы отметить плохую психологическую подготовку Виктора Януковича. Его заявление, что он готов приглашать только тех, кого он хочет – это не позиция Президента, это позиция частного лица. Одна из форм коррупции, по всем европейским канонам, – когда кто-то покупает имущество и передает его в бесплатное пользование политику, тем более на уровне Президента», – сказал эксперт.

Ранее, комментируя проведение в Украинском доме торжественной пресс-конференции Президента Украины Виктора Януковича, зампредседателя ВР Николай Томенко заявил, что это ляп политической команды главы государства.