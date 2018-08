Глава британских лейбористов будет бороться с Мердоком

Лидер британской парламентской оппозиции Эд Милибэнд инициирует голосование в Палате общин – с тем, чтобы отложить передачу спутникового телеканала BSkyB компании Руперта Мёрдока News Corporation до окончания расследования скандала с газетой News of the World.



Об этом глава лейбористов заявил сегодня в интервью Би-Би-Си, сообщает радио Свобода.



Таблоид News of the World вышел сегодня в последний раз. В прощальной редакционной статье говорится, что коллектив газеты «просто запутался».



Просуществовавшая 168 лет газета закрылась из-за громкого скандала, вызванного тем, что журналисты издания добывали информацию путем прослушки телефонов и взлома голосовой почты. Владелец газеты Руперт Мёрдок прибыл в Великобританию, чтобы лично уладить скандал.

Как мы сообщали ранее, в пятницу был арестован Энди Коулсон, бывший главный редактор газеты, занимавший после работы в «News of the World» должность главного советника премьер-министра по связям со СМИ.