Бютовец опасается за безопасность своей семьи

Член фракции «БЮТ-Батьківщина» в Верховной Раде Украины Евгений Суслов заявляет, что его семья находится в опасности, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ .

По словам депутата, 7 июля, неизвестные на нескольких автомобилях вторглись на территорию его дома в селе Буки, Сквирского района, Киевской области, угрожали, спровоцировали потасовку и жестоко избили охранника, который сейчас госпитализирован, сообщает пресс-служба партии

Кроме того, как сообщил отец депутата Иван Суслов, накануне инцидента к его дому в Сквире подъехали неизвестные молодые люди, которые употребляли нецензурную лексику, угрожали ему словами: «Вы нас скоро узнаете. Будет здесь скоро новый хозяин», и пообещали скоро вернуться.

По его словам, после этого ночью к дому приехала группа неизвестных лиц на двух автомобилях, разбили кастетом лицо охраннику, отобрали рацию и исчезли в неизвестном направлении. Сейчас охранник госпитализирован с повреждениями лица.

Кроме того, Иван Суслов сообщил, что накануне инцидента к нему в офис звонили по телефону неизвестные, которые представлялись работниками госадминистрации, и просили мобильные телефоны членов семьи.

Суслов связывает инцидент со своей активной политической деятельностью.

Как мы сообщали ранее, в ходе заседания суда по делу Юлии Тимошенко судья Родион Киреев потребовал удалить из зала нардепа Евгения Суслова - и объявил технический перерыв в заседании на полчаса. Через несколько минут в зал Печерского районного суда Киева начал прорываться «Беркут», однако народные депутаты вытолкали бойцов из зала. В ходе потасовки повреждены несколько видеокамер. Зато зал покинул и Суслов, из-за которого возникла потасовка.