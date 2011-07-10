Работники ялтинских курортов просят у Януковича защиты

Ветераны крымских курортов и председатели первичных профсоюзных организаций дочерних предприятий ЗАО «Укрпрофздравница» в городе Ялта заявляют о произволе и беззаконии, которые, по их мнению, развернули на профсоюзном курорте председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара и его помощник Игорь Шкиря, сообщает "Зеркало недели. Украина".

В этой связи они решили обратиться за помощью и защитой к Президенту Украины Виктору Януковичу. Кроме того, работники курортной отрасли направили копии своего обращения премьер-министру Николаю Азарову, председателю Совмина АРК Василию Джарты, председателю Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежде Казьминой.

«Народные депутаты В. Г. Хара, И. Н. Шкиря и их ближайшие помощники В. М. Горбатов, О. В. Кленин и другие заставляли руководителей подчиненных предприятий претворять в жизнь сомнительные схемы по продаже путевок, закупке товарно-материальных ценностей, чем втянули систему в судебные дела и бесконечные проверки предприятий фискальными органами, — говорится в обращении, которое подписали 95 человек. — Все их действия, скрываемые за словоблудием о гуманном отношении к людям и сохранении собственности, на деле превращаются в обман и ведут к рейдерскому захвату имущества профсоюзов частными структурами. Этих лиц интересуют не судьбы тысяч работников курорта, а только продажа имущества, которое создавалось на народные деньги».

Как стало известно, те руководители, которые выражали недовольство ситуацией, сложившейся в 2008—2010 годах, были уволены. В их числе директор ДП «Санаторий „Курпаты“ А.Зайцев, директор ДП «Санаторий „Ясная поляна“ В.Давтян, главный врач ДП «Санаторий „Украина“ В.Тимошенко. На их места назначены новые люди, которым, по мнению ветеранов курортной отрасли Крыма, безразлична дальнейшая судьба здравниц, имеющих всемирную известность. Как результат, Ялта, широко известная и любимая на территории постсоветсткого пространства в качестве Всесоюзной здравницы и жемчужины Крыма, теряет свою привлекательность.