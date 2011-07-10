В Йемене прошли столкновения, есть погибшие

На юге Йемена сегодня прошли столкновения между представителями местных племен и боевиками, связанными с «Аль-Каидой» в городах Лодар и Мудия провинции Абиан, сообщает радио Свобода.



Как информирует Associated Press, погиб боевик и ранения получили четверо представителей местных племен. Радикальные исламисты контролируют города Зинджибар и Джаар провинции Абиан.



В городе Таиз правительственные войска обстреляли квартал Аль-Рауда, который является оплотом оппозиции. Погибли двое мирных жителей, еще 10 человек - получили ранения, сообщает France-Presse. По сведениям местных жителей, целью нападения был лидер местных племен - Хамуд Саид аль-Мехлави.



В ходе массовых народных выступлений в Йемене с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха, начавшихся в феврале, погибли сотни человек