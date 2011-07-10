Теракт в Домодедово призошел из-за невнимательности охранника

Стали известны новые подробности январского теракта в аэропорту «Домодедово». По некоторым данным, трагедии можно было избежать, если бы полицейский на входе в здание аэровокзала не отвлёкся на разговор с уборщицей, сообщает «Новый регион».

Спустя полгода после происшествия в распоряжении журналистов оказались уникальные кадры с камер видеонаблюдения. Там отчётливо видно, чем занималась охрана зала аэропорта в тот момент, когда в здание заходил 20-летний террорист Евлоев с закрепленной на поясе бомбой, передает NEWSru.com.

Для того чтобы пронести взрывчатку, злоумышленник воспользовался моментом, когда полицейский отвлёкся на беседу с сотрудницей аэропорта. За несколько секунд до того, как смертник прошел стеклянные двери аэропорта, к стражу порядка подошла молодая уборщица.

Уже в зале Евлоев с семью килограммами гексогена на поясе, перемешанным с кусками арматуры, обошел рамку металлоискателя как можно дальше, не оборачиваясь, чтобы не привлекать к себе лишних взглядов. Далее террористу ничто не мешало затеряться в толпе. Прежде чем нажать на смертельную кнопку, Евлоев ещё около часа искал наиболее подходящее место для взрыва.