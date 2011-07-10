Ющенко и Тимошенко предали Оранжевую революцию – Мороз

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обвинил экс-президента Украины Виктора Ющенко и экс-премьера Юлию Тимошенко в измене идеям оранжневой революции, сообщает Корреспондент.net

«В идейном плане оранжневая революция потерпела крах 1 января 2005 года. Получив право на осуществление полномочий президента, Ющенко уже замышлял то, что сделал позже. Здесь следует вспомнить и попытки путем изменений Конституции утвердить диктатуру «под себя», и те ссоры личного характера, которые происходили все 5 лет его правления, и нетерпимость к другим позициям», - цитирует Мороза пресс-служба СПУ.

Кроме того, лидер СПУ обвинил Ющенко в дезинформации относительно Социалистической партии: «Запланированную дезинформацию населения относительно тех людей, которые обеспечили ему приход к должности президента, в частности Социалистической партии. Многим людям детали понятны, однако многим - нет. Встречи, которые я сегодня провожу в разных населенных пунктах Украины, свидетельствуют о том, что многим людям информация подавалась односторонне, и они не знают сути вещей».

«Я убежден в том, что оранжневая революция имела общественную подоплеку. Люди хотели свободы во всех отношениях. Главари же революции, прежде всего представители объединения Сила народа - Тимошенко и Ющенко, изменили их ожиданиям», - добавил Мороз.

Как мы сообщали ранее, что Социалистическая партия Украины исключена из числа ассоциированных членов Социнтерна с формулировкой «за несоответствие действий основополагающим ценностям и принципам Интернационала».