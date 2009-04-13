Саммит большой двадцатки показал, что рецепта по разрешению глобального кризиса у мировых лидеров по-прежнему нет.

Принятые решения носили тактический характер, не затрагивая базовых основ кризиса. Итоги саммита G-20 обсуждали украинские эксперты в «Главреде» на круглом столе, который прошел 7 апреля.



Юрий Романенко. Здравствуйте, уважаемые журналисты! Здравствуйте, уважаемые эксперты! Наша сегодняшняя тема: «Основные итоги саммита G-20 в контексте национальных интересов Украины».



У нас в гостях - Алексей Коломиец (Президент Центра европейских и трансатлантических студий), Юрий Буток (эксперт ВГО «Украинская инициатива»), Владимир Лупаций (Центр социальных исследований «София»), Александр Кириченко (Дипломатическая академия).



Рассмотрим мы несколько таких топовых тем —перспективы новой мировой финансовой системы, последствия решений, принятых на саммите для стран Восточной Европы и Украины. В принципе можем коснуться новой архитектоники системы международных отношений, которые как бы просматриваются на этом саммите.



Сначала я дам такую небольшую вводную, первую реакцию, скажем так, которую удалось отследить через СМИ. Например, американские консерваторы достаточно такую предсказуемую характеристику дали этого саммита. Они в частности сказали, что саммит «Большой двадцатки» стал «историческим событием, переломом. Он обозначил конец американского момента. Соединенные Штаты потеряли волю и желание оставаться последней мировой супердержавой, ценности которой послужили причиной ослепительного подъема США к всемирному господству. Свободные рынки, маленькое правительство, американская исключительность, были брошены в припадке мультикультурного, самовлюбленного потакания своим слабостям. Ничто из этого не должно нас удивлять. Во время своей предвыборной кампании Обама поклялся изменить эту страну. На встрече в Лондоне, он согласился на создание международной нормативной системы, которая, по сути дела, контролирует большие банки и хедж-фонды, ограничивает награждения руководящим работникам, закрывает налоговые гавани, даже вливает в Международный фонд более триллиона долларов, призванных помочь мировому экономическому росту. И вот, о, чудо! Мы наблюдаем появление нового международного социалистического порядка. Французский президент Николя Саркози похвалился, что эра послевоенного англосаксонского капитализма подходит к концу». Ну, и естественно, как бы традиционная…



Алексей Коломиец. Юра, прошу прощения, источник кто?



Юрий Романенко. Это в «Вашингтон таймс» была статья.



Сорос, другая сторона как бы, он положительно оценил то, что произошло на саммите G-20, он даже с энтузиазмом воспринял новость об укреплении финансового регулирования хеджевих фондов, назвал саммит в Лондоне триумфом премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, высказав предположение, что рост мировой экономики может возобновиться уже в следующем году.



Ангела Меркель была очень довольна и назвала саммит большим успехом, она сказала, что мы достигли почти исторического компромисса, и нам удалось достичь договоренностей о построении вполне конкретной архитектуры финансовых рынков. Но, учитывая то, что немецкая делегация прилетела в Лондон с четырьмя основными задачам: добиться от партнеров по «двадцатке» мер координации по стимулированию экономики; положить конец односторонним протекционистским акциям отдельных государств, в первую очередь, тех же США; добиться жесткого регулирования мирового финансового рынка, прежде всего, хедж-фондов; и создать действительно работающую системы властного финансового надзора за так называемыми «налоговыми оазисами». То, я думаю, что как бы такая реакция Меркель была вполне адекватной тем решениям, которые были приняты на G-20.



Была также реакция Гордона Брауна, который обозначил шесть ключевых подходов по преодолению нынешнего финансового кризиса. В частности, он сказал, что первый из них состоит в реформе банковского сектора, где будет введено наблюдение за деятельностью хедж-фондов, образуется международная коллегия по наблюдению за работой на национальных финансовых рынках.



Он также заявил, что достигнута договоренность о проведении и дальнейшей стабилизации банков, включая соглашения о том, как вывести из банковской системы «токсичные» облигации.



Третье. Наконец, будут приняты дополнительные усилия по стимулированию роста, при этом достигнуто согласие направить на это один триллион долларов, включая пятьсот миллиардов на увеличение фондов МВФ.



И, наконец, четвертое, лидеры договорились провести реформу международных финансово-экономических институтов, включая Международный валютный фонд. Тот же Гордон Браун заявил, что «пришло время более адекватно отразить в его (МВФ) структуре новые реальности мировой экономики, включая увеличивающийся вес стран с новой экономикой». Наконец, Браун отметил, что саммит принял решение расширить помощь беднейшим странам, которые сейчас очень сильно пострадали от кризиса. Для этого будет выделено пятьдесят миллиардов долларов.



Кроме того, мировой экономике будет представлен кредит, так называемый экспортный кредит, в виде двухсот пятидесяти миллиардов долларов. То есть, мы видим, на саммите, несмотря на такие, достаточно пессимистичные прогнозы, были приняты определенные решения, которые, по всей видимости, приведут к определенным долговременным последствиям. Хотя, возможно, принятые решения не настолько еще глубоки, как хотелось бы более радикальным, скажем так, игрокам, нацеленным на преодоление этого глобального кризиса.



Вот, давайте попытаемся разобраться. Начнем, наверное, с господина Коломийца. Вот ваша оценка результатов G-20?



Алексей Коломиец. Спасибо большое. Действительно, вот слушая перечень приоритетов, которых удалось достичь, все никак меня не оставляет такая вот кардинальная мысль. Зачем? Какая цель была этого собрания? Если такая цель была в конце концов, а по-видимому, она была очень и очень дифференцированной, и по континентам, и естественно по политическим взглядам тех, которые присутствовали в Лондоне, если эта цель была, то эта цель рассматривалась, скорее всего, как промежуточный этап достижения более глобальной цели. В этом контексте, наверное, можно считать, что такие саммиты в перспективе могут привести к, с одной стороны, к жесткому желанию, решительному желанию создать действительно такие глобальные институты, с соответствующим необходимым изменением всех национальных возможных конституций и законодательств, естественно.



С другой стороны, скоро начнет прослеживаться, наверное, жесткое противодействие тем намерениям, которые превалировали в Лондоне. Поэтому, наверное, все-таки, конечно, правильно и необходимо провести анализ того, что было достигнуто, но без стратегического определения, как для себя, так и для Украины в том числе, и также для мирового сообщества, экспертного, аналитического сообщества, так и для тех, кто принимает решения. Это уже второй этап G-20, первый состоялся в ноябре после избрания Обамы, тогда еще хозяином саммита был Джордж Буш. Теперь через пять месяцев намечен следующий саммит в Нью-Йорке, который определит, какие тенденции в мировой экономике стали превалирующими.



Лично у меня, как абсолютного сторонника свободной рыночной экономики, без всяких эпитетов, социально-ориентированные, естественно, кроме чувства настороженности такие грандиозные собрание не вызывают.



Да, перечень тех решений, которые были зафиксированы в заключительном коммюнике лондонского саммита, был зафиксирован. Но каким образом все, что было зафиксировано в коммюнике, предполагается имплементировано на национальном или на региональном уровнях, в том числе, например, в рамках Европейского Союза? В субботу и воскресенье было заседание, неформальное заседание кафина — это Совет министров Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам. Так вот, министры финансов стран — членов ЕС, естественно, не смогли прийти хотя бы к начальному решению относительно того, каким образом начать выполнение этой «дорожной карты», которая была зафиксирована в Лондоне.



Министр финансов Великобритании выступил категорически против. Естественно, в рамках процедур принятия решений в Совете министров Европейского Союза, стало сразу понятно, что те решения, которые предлагались, в первую очередь тандемом Франции — Германии, будут заблокированы, ввиду того, что у них не будет необходимого количества голосов. То есть, есть первоначальные опасения, что на уровне имплементации начнутся пробуксовки, подтверждаются. Естественно, это вызовет и проседание других моментов, но, наверное, об этом уже будем говорить дальше в процессе нашей дискуссии и вопросов, которые будут возникать.



Юрий Романенко. У меня такой еще вопрос. Вот накануне саммита, Китай и Россия делали достаточно такие громкие заявления относительно новой мировой резервной валюты. В частности, об этом говорил председатель Центробанка Китая, руководство России. Это вызвало такой немалый ажиотаж, и многие наблюдатели ожидали, что это станет повесткой дня саммита G-20. Но по большому счету этот вопрос даже не поднимался. На ваш взгляд почему?



Алексей Коломиец. По моему мнению, все-таки такие глобальные предложения носят исключительно глобальный геополитический характер. В общем-то, такой результат с альтернативной резервной валютой был предопределен, но тем не менее, информационный прецедент создан. Об этом стали говорить вслух. Можно провести параллель с предложением Медведева о создании новой европейской архитектуры безопасности, также и такие вот предложения о создании мировой наднациональной валюты, без определения стратегической цели их создания. Кроме, как какого-то геополитического доминирования, я здесь не вижу какого-то базового фактажа для того, чтобы подобные глобальные идеи нашли в ближайшей среднесрочной перспективе все-таки отклик.



Юрий Романенко. Спасибо. Виктор Буток, ваша реакция? На ваш взгляд главные итоги G-20?



Виктор Бутов. Да, любое действие, если оно направлено на будущее, то оно уже имеет какой-то результат. Единственное, если мы вспомним, вернемся ретроспективно лет на пять-десять назад, и вспомним результаты всех саммитов G-8, G-7, тогда ключевыми вопросами были борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения, в первую очередь, в наиболее бедных странах Африканского континента, принималась куча очень интересных деклараций, программных целей. Была через ООН разработана повестка дня по программе действий двадцать первого века. К сожалению, результат мы сегодня имеем или нулевой, или явно обратный.

Сегодняшняя «двадцатка», она больше является, я бы сказал, неким заданием определенных ориентиров, что правительства озабочены теми проблемами, о которых в общем-то начинает говорить весь мир. Результат, я думаю, что результат будет или где-то близкий к нулю точно также.



Если возвращаться к вопросу, что было принято на саммите. Были приняты очень интересные моменты, я не скажу, что это симптомы шизофрении, но где-то рядышком с этим.



Первое, естественно, по предложению, в первую очередь Обамы, в меньшей степени Англии, всячески проталкивалась программа государственной поддержки частного сектора в виде субсидирования убыточных банков, или проблемных банков, выкупа проблемных долгов и тому подобное. Это программа, которая, можно и так сказать, входит в существенное противоречие с ключевыми правилами игры на рынке международной торговли, в первую очередь, с правилами ВТО, потому что это практически противоречит всем нормам Всемирной организации торговли. Тем не мене, она принимается, причем принимается по предложению ключевых игроков, которые еще вчера говорили о некоем Вашингтонском консенсусе. Что такое Вашингтонский консенсус, мы понимаем, это семь-десять ключевых принципов либеральной экономики. Против этого были как раз те, которые все время говорили о некоей регулятивной роли государства: меньше либерализма, больше регулятивизма. То есть, это Германия и Франция. Вот в этом есть некое противоречие. С другой же стороны, принимая глобальнейшую программу государственной поддержки, и говорить об увеличении регулятивных механизмов, тогда встает вопрос, а кто собственно будет регулятором.



Потому что, если возвращаться немножко к проблеме единой резервной валюты и так далее, кто будет управлять этой единой резервной валютой? Международный валютный фонд, который сегодня при уровне глобальной торговли на уровне достигающей уже за двадцать триллионов, имеющим в своем составе актив в виде вчера двести пятьдесят, сегодня — пятьсот миллиардов, это понятия несопоставимые и управлять этими механизмами невозможно. То есть, это не тот механизм.



Тогда мы возвращаемся к вопросу: а ради чего, собственно, поднимался вопрос, ну, хотя бы, когда ситуация раскручивалась в отношении новое резервной валюты и тому подобное? Что Россия, что Китай хотели просто-напросто увеличить свою степень влияния в принятии неких международных правил игры, вот и все. Добились они этого? Да. По крайне мере, если даже и не буде единой резервной валюты, то, я думаю, они добились своего тем, что обещано было к концу 2010 года пересмотреть квоты участия и Китая, и России в финансировании и Мирового банка и Международного валютного фонда, что, естественно, увеличит степень влияния этих стран. Если, например, взять США, они сегодня имеют квоту в этих институтах на уровне семнадцати-двадцати процентов, вся Европа имеет совокупно страны ЕС — около одной трети, то Китай имеет около трех процентов, Россия — 2,7%. В общем-то, этих игроков и не устраивает такое положение. Обещали — пересмотрят.



Теперь проблема уменьшения так называемой оффшоризации. По-моему, больше шума было проведено через Организацию европейского сотрудничества и развития, чем после саммита. Потому что и Сан-Марино и еще несколько стран подписались под тем, что да, они будут открывать информацию о налоговых агентах запрашиваемой страны. Швейцария подписалась под этим протоколом, и Австрия, и так далее. Но результат-то в чем? Если взять хотя маленький такой нюанс, мало кто обращает на это внимание. Кто является одним из ключевых кредиторов, частных кредиторов американской экономики? На первом месте — это Китай, это где-то между семисот пятьдесят — восемьсот миллиардов, на втором месте Япония — шестьсот пятьдесят — семьсот миллиардов, на третьем месте, даже не нефтяные страны, на третьем месте — Британские Виргинские острова, Панама, и рядышком в общем-то часть оффшорных зон. Так вот они являются кредиторами Америки на сто семьдесят семь миллиардов долларов. На третьем месте стоят. Что это за деньги? Это те же деньги американских в общем-то налогоплательщиков, выведенные в эту оффшорную зону.



Я понимаю, что тут мысли Обамы, стремление Америки, стремления европейских стран совпали, потому что всем надоело, что ключевые игроки выводят свои активы в оффшорные зоны, и, тем не менее, выводят из экономики стран, из доходов бюджета. Но, тем не менее, я думаю, что это все уже игра вчерашнего дня, потому что правительства сегодня явно теряют свою силу, и всем уже понятно, что капитал имеет экстерриториальность, не понравится им играть на BVA, на Британских Виргинских островах, то они убегут еще в какую-то любую другую резиденцию. Сегодня как раз в мире эта идея будет похоронена по одной простой причине, что все остальные страны, включатся в одну очень четкую игру: привлечение на свою территорию капитала. Сейчас во всем мире пойдет понижение налоговых ставок, чтобы только каким-либо образом привлечь на свою территорию капитал.



Может быть, в некотором роде поменяется, то есть будет более прозрачной система неуклонения и раскрытия информации, но о том, что Швейцария отдаст на растерзания свой ключевой финансовый анклав в виде Лихтенштейна, я вообще в этом глубоко сомневаюсь. Почему? По одной простой причине, в эту игру завязаны ключевые игроки, которые задают погоду в мире. Они же являются основными финансистами и контролерами тех же правительств, что в Европе, что в Америке. Об остальных вопросах, если подойдем, можем поговорить еще.



Вот я по этому вопросу, что хочу сказать? Вкратце итоги саммита, чем интересны? Они, по крайней мере, дают некое направление, чем озабочены правительства, правительства ключевых стран мира. Насколько они в состоянии реализовать то, что они задекларировали, есть большие сомнения. Потому что они именно как правительства, как инструмент и как государства, они на сегодняшний день в мире теряют свою силу, и не они уже сегодня являются теми, кто задает погоду на мировом экономическом рынке, да, в общем-то, уже и, можно так сказать, и на политическом тоже. Вот вкратце все.



Юрий Романенко. Спасибо. Александр Кириченко, пожалуйста.



Александр Кириченко. В принципе, по горячим следам, наверное, очень сложно сразу давать оценку прошедшего саммита G-20, и тем более, что оценивать его можно по разным признакам и на разных основаниях. Если рассматривать формально, то был достигнут консенсус между ведущими странами. Посмотрите, до начала саммита, высказывались уже здесь и озвучены разные позиции, разное видение мер, которые необходимо принять для решения глобального кризиса, особенно, учитывая острые противоречия, которые были между Германией и Францией, с одной стороны, и Соединенными Штатами, с другой, по подходам к решению глобального кризиса - либо за счет стимулирования экономики, либо ее регулирования. Свои предложения высказывали, радикально, можно даже так сказать, Китай и Россия. Поэтому, итогом и результатом саммита G-20 является компромисс, достигнутый между ведущими странами мира.



Относительно содержания принятых решений. Принятые решения, как мне кажется, в результате компромисса каждая сторона осталась на своих позициях, и решила придерживаться той экономической политики, которую она до этого проводила. По большому счету, никаких кардинальных изменений и новых экономических подходов к решению последствий кризиса не было предложено. Соединенные Штаты так и продолжают вносить антикризисные стимулирующие пакеты, Европа больше на регулировании сосредоточена, Китай и Россия, как мне кажется, это комбинация этих двух подходов.



Поэтому, с одной стороны, позитивным результатом саммита можно отметить то, что состоялось такое заседание, и это проявление того, что лидеры ведущих стран понимают, что действительно кризис глобальный и что необходимо предпринимать совместные действия. Но как таковых совместных действий достигнуто не было. Ы видим эклектическое соединение разных политик, адекватных экономической ситуации в каждой стране. Именно вот такие экономические вопросы, на мой взгляд, имеют наиболее значимое значение, то есть, результатом данного саммита было то, что был создан совет по вопросам экономическим институтам, и что больше влияние должен приобрести Международный валютный фонд и Всемирный банк. Институты, которые мониторят экономическую ситуацию и отслеживают адекватность принятых и непринятых решений. То есть, это уже выход за рамки национального регулирования, национального управления. И как говорили коллеги, это уже прообраз своеобразного транснационального, глобального института, необходимость которого явно была и, по-моему, явно прослеживается.



Потому что, на сегодняшний день существует единая глобальная экономика. В этой глобальной экономической системе, каждая национальная экономика функционально специализирована на определенном секторе: Китай — это производство дешевых товаров потребления, США — это финансовое обеспечение этой системы, Россия —поставка энергоносителей. Вот эта функциональная специализация каждой страны естественно продуцирует свое состояние кризиса в каждой стране и свою реакцию, которая, естественно отличается. Например, экономическая политика Соединенных Штатов не будут адекватной для Европы. Поэтому, очевидно, что современная глобальная экономика требует новых международных регулирующих институтов и режимов. С этой точки зрения, я не вижу никакого позитивного решения, принятия каких-то значимых решений, за исключением того, что такая встреча произошла, произошел обмен мнениями. В то же время, меры для национальных экономик были приняты каждой страной свои. Думаю, еще впереди становление такого института глобального мониторинга и глобального регулирования.



Юрий Романенко. То есть принцип — каждый сам для себя по-прежнему остался актуальным?



Александр Кириченко. Иначе и не может быть, потому что кризис специфический в каждой стране, потому что каждая страна специфична экономически в глобальной экономике. Поэтому, тут нет такого единого видения природы этого кризиса. Тот же Медведев сказал, что «к сожалению, никто не знает, что происходит, и когда это закончится». А раз нет видения, то нет и адекватной реакции на него. Есть лишь реакция на свои проблемы, которая приобрела такую эклектическую, консенсусную форму в решении G-20.



Юрий Романенко. Спасибо. Слово Владимиру Лупацию.



Владимир Лупаций. Первое, нужно как бы отдавать себе отчет по G-20. В реальности проявилась конфигурация большой тройки. Это — США, ЕС и Китай под вывеской G-20, поскольку она не является полноценной международной организацией. У США получается есть как бы два крыла, где они выступают в качестве лидеров. С одной стороны, есть взаимозависимость по линии США — Китай, с другой стороны, взаимозависимость Соединенные Штаты — Евросоюз.



Главная проблема, которую решали Соединенные Штаты на саммите, что он состоялся, и то, что там не произошло хлопанья дверями, что вот эта тройка пока еще удерживает баланс, и не преступила сугубо односторонним действиям. Хотя на самом деле все действуют в рамках собственных антикризисных стратегий, но как бы таких жестких односторонних действий, способных, взорвать глобальную систему, пока не было предпринято.



Второй вывод. В рамках этой «двадцатки», как-то слабо я слышал относительно БРИК. По-моему, подтверждается тезис, в котором говорилось о том, что БРИК — это, так сказать, в общем-то сконструированный бренд, который не является как бы реальным альянсом неким и тому подобное.



Третья позиция. Нет общей платформы антикризисной. Есть компромисс, с одной стороны, между США и Евросоюзом, поскольку они приняли модель регулирования, о которой говорили европейские лидеры, но это не касается сути кризиса, его корней. Я о корнях чуть позже скажу. Соответственно, здесь уже было мнение, относительно того, что учтены интересы Китая, в том числе, в части повышения его статуса в международной финансовой системе, путем увеличения квоты в МВФ и тому подобное. Китай добивается повышения своего статуса в мировом сообществе не за счет внешней конкуренции, а за счет наращивания внутренней силы.



Естественно тоже в данном случае все эти подыгрывания с Россией относительно создания новой резервной валюты и так далее, в принципе укладывается в стратегию Китая, поскольку оттягивание Россией от стратегических альянсов с Европой или США, это в ее интересах. То же самое, можно сказать касательно отношений КНР с Индией, чтобы она не включалась в сателлитарную схему с Америкой. Поэтому, Китай решает одну задачу: снижения ассиметричной взаимозависимости между Китаем и США, как бы для него важно время, выигрыш времени.



Относительно всех этих оффшоров и так далее. Правительство Европы просто борется, насколько это результативно, да, большой вопрос, но они, как понимают. Естественно, как правительство, как бюрократия она пытается административными методами получить контроль как бы за налоговой базой, как они себе это представляют. Не будучи в состоянии проводить реальные структурные реформы, способные повысить конкурентоспособность европейского бизнеса, который поджимают как бы остальные проблемы – старение европейский наций, перманентная проблема ожидания выборов, внутрисоциальная напряженность. Плюс выход американских корпораций с европейских рынков, один только «Опель сити групп» остался, что уже создает десятки тысяч безработных в одной только Германии. Но мы не должны забывать, что для Германии до сих пор Штаты выполняют такую функцию старшего брата. Сейчас процесс диффузии немецко-американских отношений ускорился.Поэтому, каковы еще будут результаты, при всем запасе прочности Германии, вопрос.



Во время дискуссий вокруг двадцатки выпускают один фактор. Суть заключается в том, что этот кризис есть результатом ранее принятой глобальной антикризисной стратегии. Суть этой антикризисной стратегии была в одном — когда там в середине семидесятых Запад столкнулся с рядом системных проблем (кризис государства всеобщего благоденствия, скачок цен на энергоносители социальные конфликты и т.д.) была принята схема вынесения производства на площадки стран третьего мира. В конечном счете, вынос производства осуществлялся не с целью как бы выравнивания некоего глобального развития, а для решения ряда собственных задач. Транснациональные корпорации получали снижение издержек, что вело к удешевлению товаров, тогда как совокупный спрос все равно оставался в государствах ядра капитализма.



Спрос этот поддерживался через накачку кредитами потребителей. Это хорошо видно на примере, какие там были процентные ставки в США.



Юрий Романенко. Это как раз была компенсация за вынос производств.



Владимир Лупаций. То есть, они создали цепочку вынесения производства, стимулирования спроса у себя, поддержание, грубо говоря, уже…



Юрий Романенко. Через кредитование.



Владимир Лупаций. Да. Поэтому, смысл заключается в том, что причины кризиса гораздо фундаментальнее. Теперь, возвращаются все системные ограничения для развития следующего цикла капитализма. Чтобы начать наращивание внутреннего спроса, допустим, в крупнейшей экономике Китая, мы не берем внутренние проблемы, это же еще сделать надо, но как минимум, есть ресурсные ограничения. Западные страны делают ставку на низкоуглеродную модель, экологию и тому подобное, то есть они уже работают в концепции устойчивого развития, просчитывая, что в числе издержек, должны быть заложены ресурсы на восстановление среды. Потому что на уровне хозяйственной деятельности они уже с этим сталкиваются. Поэтому Китай, приняв эту модель, начнет он наращивать внутренний спрос, за счет экстенсивного привлечения ресурсов, что подрывает экологию. О финансовой мы уже говорили.



Теперь у меня лично возникает вопрос, над которым я думаю, это вот этот текущий компромисс, который достигнут, и заливание кризиса деньгами, так или иначе и Евросоюз, и Соединенные Штаты вынашивают модель некоего технологического не то, чтобы рывка, но какого-то толчка. Вот вопрос заключается в том, сработает ли этот технологический прорыв, за счет которого ранее всегда достигался выход из кризиса. Или уже и технологическая парадигма для них исчерпана, поскольку там есть свои проблемы. Вот на этом я остановлюсь.



Юрий Романенко. Ну, при этом абсолютно правильно Владимир говорил о том, что основания кризиса более глубокие. И вот у меня на столе лежит книга Переслегина, где он поднимает интересные вопросы. В частности там говорится, что сейчас обозначился фазовый переход, а при каждом фазовом переходе, например, от аграрного общества к индустриальному, его цена каждый раз повышается. Так вот цена нашего такого перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, цена тоже будет значительно увеличиваться. Она будет очень значительно повышаться, может быть, даже более значительно, чем нам представляется. Ведь миросистема в нынешнем виде формировалась начиная с семидесятых годов, в принципе сейчас достигла естественных пределов. И о чем никто не говорит по большому счету - для того, чтобы в принципе дальше существовать в таком же формате, необходимо раскрытие новых пространств для глобального рынка. А их нет.



После того, как Советский Союз развалился, это была последняя территория, которая подлежала освоению глобальным капитализмом. На этом запасе система протянула еще пятнадцать-двадцать лет, и вот сейчас она дошла до границы, и необходимо уже искать другие основания ее дальнейшего функционирования. Либо это качественный внутренний скачек должен какой-то начаться, либо же это должна быть какая-то внешняя экспансия. А поскольку вся территория Земли более-менее освоена, это означает, что экспансия может быть только вовне, то есть в космос и так далее. Но технологически мы еще не способны выйти на такой уровень экспансии. Поэтому, я согласен с тем, что как бы компромиссы на саммите двадцатки носили тактический характер.



И на что еще можно обратили внимание наблюдатели, что договоренности также были привязаны к пакету других событий, поскольку потом саммит был по НАТО был, саммит ЕС-США, поездка в Турцию Обамы. Например, компромисс был достигнут между Штатами и Германией по поводу допуска Германии на американский рынок, также более жесткий контроль за хеджевыми фондами и так далее, а Германия дала послабление по поводу своего присутствия в Афганистане. Поскольку европейские союзники направят туда пять тысяч человек до выборов.



Алексей Коломиец. Нет, нет, там все до такой степени запутанно и туманно.



Юрий Романенко. Ну, по крайней мере, скажем, европейцы дали надежду Обаме. Бараку Обаме.



Владимир Лупаций. Обнадежили друг друга.



Юрий Романенко. Да, обнадеживающие новости. Потому что после того, как Джордж Буш основательно поссорился с европейскими союзниками, нужно было показать, что то есть, некое потепление происходит, в том числе в этой сфере.



Алексей Коломиец. Мы, к сожалению, пока еще очень многого не знаем из того, что происходило на Рейне, только сейчас начинает информация каким-то образом выходить, что по графику они планировали в первую ночь работать два часа, а работали три с половиной. Затем второй день три часа было запланировано, они работали пять часов. Причем, ключевым был не вопрос избрания генсека. Все там было весьма туманно, но это будут видны результаты саммита НАТО в ближайшие месяцы.



У меня в общем-то такая парадоксальная мысль возникает. В принципе, ведь, и основные игроки Европейского Союза – тандем Франция-Германия, довольно-таки усиленно и довольно-таки результативно, даже там иногда с угрозами покинуть Лондон, все-таки достигали своих целей. Такое же мировоззрение Обамы. Фактически между Обамой и континентальными державами Европы нет таких идейных противоречий. Они близки по духу.



И тут опять же парадоксальный момент. Обама со своей командой вливает совершенно безумные деньги в экономику, и все чаще поступают сигналы, в том числе и от бизнеса американского, что это дикость. Не зря девятнадцатого марта, выступая на следующий день, к сожалению, после своей отставки, чешский премьер Мирок Тополамек в Европейском Союзе, не знаю, может быть, сорвался, но все-таки опытный политик, сказал, что «политика Обамы — это дорога в ад». В общем-то, в действительности, наверное, это так. Американский бизнес начинает все более и более понимать, что он находится в состоянии тупика. То, что кризис, это одно, но то, что действия американского правительства будут до такой степени левыми, превысило все ожидания.



А заявления Обамы в Лондоне? В принципе то, что заявил Барак Обама, возможно, это унизительно, впервые американский президент сказал, что его страна потеряла лидирующие позиции на геополитической карте мира. В общем-то, да, возможно, есть некоторое понимание, что Соединенные Штаты не есть первая, единственно первая страна в мире, но она первая среди равных. Когда президент открыто на огромнейшей пресс-конференции заявляет, что Соединенные Штаты уже не первые, ну, это уже вопрос к американским избирателям. А идеология экономическая Обамы довольно-таки близка Меркель и Саркози. Они поняли, с кем работают, что это не консерватор, и не неоконсерватор и в результате давление, которое было осуществлено на Обаму в Лондоне, потом оно переместилось на Рейн, но там немного другая ситуация, не будем о ней говорить.



Более того, что последовало позавчера в Праге, в принципе, откровенное унижение американского президента со стороны Николя Саркози, просто откровенное унижение в его интервью ВВС-1 и ВВС-2 по поводу Турции. Такого я просто никогда не слышал. Возможно, в шестидесятых годах что-то такое было со стороны Де Голля по отношению к Кеннеди. Видимо, история через сорок четыре-сорок пять лет повторилась и мсье Саркози просто откровенно, не стесняясь, сказал, что Соединенные Штаты просто «не имеют права совать нос в наши европейские дела». Даже не евросоюзовские, они вообще не любят об этом говорить, а «наши европейские дела». Поэтому шансы Соединенных Штатов как единого экономического целого выйти из этого кошмара, намного более реальны, потому что ситуация, которая есть в Европейском Союзе будет ухудшаться и ухудшаться. И тут стоит очень серьезный вопрос, как оказалось, суммы, которые были спроектированы, то есть, пятьсот миллиардов, потом двести пятьдесят, двести пятьдесят и пятьдесят. Я не помню, как там по бюджетам, но встает вопрос, кто будет платить? Они же так и не пришли к решению, кто и какие конкретные суммы будет платить, это раз.



Владимир Лупаций. В МВФ?



Алексей Коломиец. Да, в Международный валютный фонд. Это первое. Второе, это вопросы регулирующей деятельности Международного валютного фонда. Естественно, ожидаемая борьба, в общем-то, фактически выплеснулась наверх, почему они не пришли к решению о трансформации МВФ уже в такой жестко регулирующий механизм? Естественно, тут есть политические моменты недопуска на национальную территорию регулирующих органов, которые не подотчетны конституции страны, но другой вопрос, как можно перераспределить голоса для принятия решения. То, что происходит в Европейском Союзе, голоса принятия решений в Совете министров, то было и спроектировано на совет Международного валютного фонда. И как будет разворачиваться ситуация в МВФ, на фоне того, что так и непонятны источники поступления этих денег, контроль над их распределением и так далее. Опять закачка денег в экономику, просто закачка денег без реформ, которые необходимы. Но эти власти ЕС не пойдут на те реформы, которые необходимы. Никто из них, в первую очередь, с мировоззренческой точки зрения, и с политической точки зрения, на это не пойдет. Тут я абсолютно поддерживаю то, что было уже сказано Владимиром Лупацием.



Я не думаю, что если вы имели в виду выборы в Европарламент, ну, если на них кто-то пойдет вообще, то они как-то повлияют. Нет. Да, выборы в Германии в сентябре — это довольно серьезно.



Юрий Романенко. Кстати, вот эта повестка дня по МВФ, которую Германия достаточно удачно навязала и смогла добиться победы. Германия не хотела давать деньги на решение кризиса в Восточной Европе, фактически перекладывая вот эти риски на Международный валютный фонд. Тем самым она как бы смягчала этим, сдемпфировала риски на востоке, которые в общем-то сейчас для нее становятся одними из ключевых, поскольку вся Восточная Европа вопит о помощи. Как одна из британских газет написала, что зомби ходят вокруг стола, за которым сидят лидеры G-20, это зомби из стран Восточной Европы, которые просят денег. Учитывая, что были достигнуты вот эти решения по поводу расширения бюджета Международного валютного фонда, я все-таки думаю, что они там напечатают их, скорее всего, ну, решат каким-то образом эту проблему. Это раскрывает определенные, возможно, перспективы для Украины и стран Восточной Европы, поскольку на сегодняшний момент именно они выбирали восемьдесят процентов помощи, которую МВФ в оперативном режиме разворачивал.



Учитывая эти кризисные моменты, которые есть в нашей экономике, на ваш взгляд, с этой точки зрения, можно ли оценивать результаты саммита, как позитивные для нас? Что в принципе мы можем получить еще какие-то транши, если того потребует ситуация?



Владимир Лупаций. Это хорошо, что ты повернул еще и на этот вопрос, потому что, в конечном счете, «двадцатка» — это «двадцатка», а Украина — это как бы третья производная в этом плане, в том состоянии, в котором она оказалась. Дело в том, что получение средств от МВФ ничего не решают для Украины с точки зрения собственного развития, как по мне. Мне кажется, что «двадцатка», если брать внутреннюю ее часть, то она, во-первых, как бы показывает, что период глобальной неопределенности будет продолжаться. Соответственно, возрастает значение как бы национальных стратегий и как бы способности двигаться в этой неопределенности. То есть, страны, у которых есть как бы некоторое внутреннее видение, некая способность двигаться в темноте, когда потеряны традиционные индикаторы и нормы, на которые они ориентировались, эти страны как бы будут удерживать хотя бы какую-то траекторию. Второй момент, остановится у нас падение, как многие сейчас начинают говорить, то те, которые у нас оценивают кризис в Украине с точки зрения падения или не падения, вот они говорят, что у нас падение заканчивается и мы уже возле дна почти.



Алексей Коломиец. Ужас!



Владимир Лупаций. Так вопрос заключается не только в том, что остановится это падение или нет. Понятно только одно, что подъема не будет, а это значит, что украинская как бы экономика выглядит, как организм, из которого выкачали три литра крови, и дальше прекратили выкачивать. Но дальше начинаются процессы анемии постепенно разворачиваться.



Виктор Буток. И пустили на футбольное поле.



Владимир Лупаций. Да, еще и выгнали на футбольное поле. Поэтому, как бы здесь, мы можем говорить о том, что было бы желательно, но просто тут пока что полный завал в плане политического обвала. Пока не будет эта политическая надстройка трансформироваться, или она сама не обвалится, или ее как бы чуть-чуть не подвинут, говорить о каких-то серьезных шагах нет смысла. О них есть смысл говорить, все равно, рано или поздно встанет вопрос, поиска собственного основания решения критических вопросов для жизнеобеспечения страны, решения вопросов критического импорта, и чем там его можно заменить, хотя бы решение вопроса продовольственной безопасности. У меня такое ощущение, что хотя говорят, что нас село всегда спасет, почему-то у меня уже начинают сомнения возникать на этот счет. Поскольку произошла зачистка и советского АПК, и около мегаполисов все уже подчистилось, а то, что там остались села, которые чисто на себя там могут поработать, то там будут проблемы с транспортом, потому что города приняли систему сетевых маркетов. То есть, тут очень много вопросов, но это сейчас не наша тема.



Но вопрос поиска собственной стратегии остается. Притом эта стратегия не может стартовать из чисто экономической основы уже фактически, и даже с политической, потому что речь идет о, я это определяю так, что сначала должен конституироваться новый социальный порядок, который для себя зафиксирует определенную модель политического оформления и экономического обеспечения, грубо говоря. Спасибо.



Виктор Буток. Возвращаясь к проблеме переноса производства. Естественно, что минимизация издержек и расширение рынков сбыта, это была одна из небольших программ. Рядом шла программа экологигации ключевых районов проживания наиболее сильных мира сего. Зачем в Швейцарии, Германии иметь химические вредные производства, когда их спокойно можно, сохраняя за собой технологии и контроль, перенести в Индию или еще куда-нибудь. Это было еще одним из ключевых факторов.



Следующее. Естественно, что такой перенос был сопряжен еще с одним моментом, это когда он прошел как инерция противостояния двух систем, и перенос туда экономически активных каких-то субъектов давал возможность более-менее обеспечить контроль и влияние на эти территории, куда уходили инвестиции, через систему инвестиционного участия. Но почему работала такая модель? Да, собственно, очень просто. Идею процентов никто не отменял. Все прекрасно понимали, что даже если, переводя производство в другие страны, на другие территории и так далее, та же американская, в первую очередь, европейская экономика, она их будет финансировать за счет кредитного процента. Обратный поток в виде ренты и процентов, он будет балансировать встречные потоки товарной массой. Эта модель работала, но она работала, до того момента, пока мы вышли на предел. Она работала только в одном случае — это идея мультипликатора процент на проценты, и идея расширения постоянного, ни на секунду не останавливаемая идея роста. Вот эта идея роста и процентов прошли как близнецы-братья. Но контролировать этот рост можно было как раз через собственный, генерируемый этими регионами процент.



А тут появилась маленькая проблема. Идея роста работала, но экономически активные агенты, понимая всю степень конкуренции, то, что все время хочется больше, больше, а в головах идея роста засела, придумали механизм так называемого дополнительного мультипликатора финансовых ресурсов – деривативы и т.д.. Грубо говоря, вся денежная масса, через которую можно было контролировать всю экономику мира, она ушла из-под контроля, потому что денег, инструментов, которые обеспечивали это все, стало гораздо больше, и получилось так, что сама модель вышла из-под контроля. И стало страшно. Почему? Потому что те субъекты, которых постоянно пытались финансировать, держать в рамках контроля, сами стали достаточно влиятельными, в первую очередь Китай, за счет вот таких вот дополнительных непомерных инвестиций. И уже тот же Китай начал задавать определенным образом погоду.



Хуже того. Он сам в свою очередь становился ключевым кредитором тех, кто первоначально в этой идее сами должны были быть кредиторами. Поменялись роли. А, извините, как в старом грузинском анекдоте: кто женщину кормит, тот ее и танцует. И в этом плане получается, что т.н. Вашингтонский консенсус просто самоликвидировался. Он пришел в тупик. Об этом в общем-то четко сказал Гордон Браун в заключительном коммюнике. Он сказал, что Вашингтонский консенсус мы ликвидировали, больше его нет, мы выходим на новый мировой порядок.



Так вот вопрос, объявить о новом мировом порядке. Почему? Он ликвидирован не только этими словами, он был ликвидирован де-факто. А де-факто он был ликвидирован чем? Идея либеральной экономики не понимает поддержки государственным сектором частного бизнеса просто через систему тупых вливаний, экономически неоправданных.



Второе, идея либеральной экономики говорит о двух принципах, о транспарентности и снятии всяких протекционистских мер. Если европейцы сегодня работали, и часть другого мира работала на системе протекционизма, Америка, понимая, что система протекционизма, это барьеры в том числе на продвижение их товаров, и не только тех товаров, которые производятся в Соединенных Штатах, а, в первую очередь, тех товаров, которые они производят через своих экономических агентов в других регионах, имея с этого определенный доход. И она, эта идея сегодня тихонечко ломается.



Поэтому, они пришли к тому, что нужно вырабатывать новую модель. А вот выработать новую модель, на самом-то деле, ни на этом саммите, ни на других подобных мероприятиях так и не получилось. Почему? От старой идеи отойти страшно, а для выработки какой-то новой модели еще время не настало, она еще не сгенерирована в мозгах. И я думаю, что это как раз основной ключевой итог этого саммита G-20.



Говорили там о повышение роли России, БРИК и так далее. Ну, я не буду о Бразилии там, о Китае. Китайская республика — это отдельный сценарий и этому просто надо посвятить много времени. Что сегодня в России, например? Я не вижу большой какой-то, дальнейшего увеличения глобального влияния Российской Федерации на мировой рынок хотя бы по одной простой причине, о чем уже говорилось. Америка, как в общем-то пока еще страна, продолжающая задавать правила игры, будет играть на Китай, по одной простой причине, что им нужно как минимум сохранить старые кредиты и вливания, и им еще нужно найти 2,8 триллионов где-то для финансирования, Россия не в состоянии это создать.



Плюс проблема в самой Российской Федерации. Идея авторитаризма российского никогда не была рабочей ни для модели роста, ни для какой-то более-менее нормальной модели развития какого-то достаточно большого субтерриториального региона. То, что сегодня в России очень популярной стала Ли Кван Ю, как модель Сингапура, но Россия просто не понимает, что они существенно отличаются территориально. Плюс эта территория задает некие ограничения, которые называются «предел управленческого охвата», все.



Юрий Романенко. Плюс социокультурные отличия.



Виктор Бутов. Да, и плюс еще вот эта территориальность и разнонаправленность интересов каких-то локальных групп населения и так далее, она не дает возможности выйти на ту же самую Сингапурскую модель — авторитарного развития. Но почему? У них не было этих внутренних таких конфликтов. В этом, мне кажется, принципиальнейшее отличие той модели, которую Россия хочет на себя перебрать и идти по некоему сингапурскому пути. Это им не удастся. Не удастся это, когда есть некий авторитарный вождь, дядя великий, который за всех думает, за всех принимает решение, а основная масса людей в принципе становится аморфной. Она есть реципиентом идеи, куда двигаться, она не вырабатывает совместно эту идею. Масса населения в сто сорок миллионов, которая выстроится за неким десятком умных людей, двигающих Россию вперед, при предыдущем некоем опыте такого, грубо говоря, когда перестаешь думать и идешь в стаде, невозможно выработать нормальную модель и нормально ее развернуть. Поэтому, я думаю, что в России в любом случае, при сохранении низкой цены на энергоресурсы, особых каких-то перспектив на активное развитие и хорошую динамику, в том числе по степени влияния, не будет. В лучшем случае, они будут влиять на Туркменистан, на Казахстан, и постоянно за хвост трепать Украину и Белоруссию. Вот на этом все и закончится.



Владимир Лупаций. Можно вопрос. Я хотел бы, чтобы вы просто прокомментировали. Это не моя позиция, но мне просто интересна ваша точка зрения. У нас некоторые эксперты говорят: «Вот Россия, она снова так классно сыграла на «двадцатке», она сняла все требования вот эти радикальные по поводу резервных валют новых и так далее. И как бы решила подыграть американцам, потому что она понимает, она рассчитывает, чтобы подать себя, как страну и пространство, которое как бы может связать вот эту вот, выбрасываемую колоссальную сумму финансов, печатаемых». Я считаю, что, конечно, это ничего не даст, а как вы считаете?



Виктор Буток. На чем сыграла? Естественно, что и тот же Киссинджер, Бжезинский, и это не та десятка депутатов парламента американского, которые пришли к Обаме с лозунгом «Вперед в Россию!», а это люди, которые на самом деле задают погоду в Америке. Они пришли и сказали, что если мы в ближайшее время не выстроим ось Америка — Китай, ну, США — Китай, то Соединенные Штаты будут бледно выглядеть. Все. В чем собственно противоречие? А противоречие в том, что Россия и Китай больше являются конкурентами, чем кто бы мог себе это представить. И мы это тоже прекрасно понимаем. Например, когда даже вот сейчас, почему Россия так испугалась новой газовой трубы и для ее модернизации входа Европы в Украину? И тут же начали пугать Европу, что мы пойдем в Китай, а Европейский Союз то не пугается.



Извините, они понимают, что если они повернут энергопотоки в Китай, они будут еще больше задавать потенциал роста для того же Китая. Собственно, это и есть ключевое противоречие для России, потому что в общем-то тогда Российской Федерации резко уменьшается в мире. Вот и все. Поэтому, если бы они хотели это сделать, они бы уже давно направили потоки туда. Они сегодня строят на Сахалине заводы по сжижению газа на Японию. Они сегодня строят к Владивостоку, к Находке нефтепровод, чтобы гонять туда нефть.



Владимир Лупаций. Хотят выйти хотя бы чуть-чуть на глобальный уровень.



Виктор Буток. Да, но в Китай почему-то эту ветку не направляют. Почему? Потому что они стараются поддержать хотя бы штаны у основного ключевого конкурента Китая — Японии



Юрий Романенко. Но есть еще один момент, связанный со смягчением позиций. Опять-таки, российские аналитики говорят о том, что у самой России уже есть серьезные опасения, что очень скоро придется прибегать к внешним заимствованиям для того, чтобы поддержать экономику. Учитывая, с какой скоростью сокращался золотовалютный запас Российской Федерации, более чем на двести пятьдесят миллиардов за три месяца, то такая угроза вполне вероятна. И соответственно, если у руководства России адекватно оценивают ситуацию, то они вполне возможно, на опережение пытаются застолбить некие позиции. Тем более, что администрация Обамы в общем-то тоже как бы определенный тренд на потепление отношений с Россией обозначила.



Виктор Буток. Вот в чем как раз идея России с этой новой резервной валютой? Это все, что было Кремлем сгенерировано еще где-то месяца три или четыре назад. Что они хотели? Они понимают проблемы, и хотели бы сыграть на слабостях мировых ключевых финансовых центров, и сделать Россию еще одним новым финансовым центром. Почему они потратили больше двухсот миллиардов долларов на поддержку российского рубля, стабильности российского рубля? Потому что как раз они хотели поддержать идею нового финансового центра. Что вот, смотрите, рубль есть стабильная валюта по сравнению с теми, где она падает и так далее. Но когда они поняли, что им нужно туда кинуть на поддержку курса рубля еще раз в пять больше и все равно ничего не получится, они тут же отказались от это идеи. И за неделю рубль девальвировал на сорок процентов. Все. То есть, они отказались от этой идеи, но по инерции пароход еще пошел и теперь начинать отменять то, что было нелогично. Что, собственно, и наблюдается.



В России проблемы, но можно, конечно, долго рассказывать о них. Но в Российской Федерации есть такая динамика. Российские золотовалютные резервы, ну, там плюс-минус триста пятьдесят — четыреста миллиардов. Из них сто семьдесят шесть миллиардов — в Америке. Забрать оттуда из Соединенных Штатов сегодня, это значит, попытаться вытащить по номиналу вложенные деньги, ну, один к трем, если получится. Что такое одномоментно выйти на рынок для, скажем так, обналичивания ценных облигаций, чтобы вернуть обратно наличные деньги? Это тут же обвалит все мировые рынки, и получить… Они этого делать не будут. Плюс еще есть…



Юрий Романенко. Китай в такой же ситуации, только еще больше.



Виктор Бутов. Да, в Китае сейчас восемьсот миллиардов долларов держит в Америке, и они пока оттуда их доставать не хотят, потому что у них есть свои собственные резервы, для того чтобы поддерживать экономику. США будут в экономику Китая еще вкладывать, вливать свои собственные деньги, у них еще этого хватает. Китай, по крайней мере, при всей остальной динамике, что все страны там говорят, что у них минус десять, минус двадцать роста ВВП, то Китайская Народная Республика сегодня говорит, что они будут себя «плохо» чувствовать, потому что у них рост ВВП будет всего пять-семь процентов.



Юрий Романенко. Это для них действительно плохо. Потому что при росте меньшем, чем 8% они не будут способны удерживать стабильной социально-политическую ситуацию.



Виктор Буток. Но, тем не менее, Китай будет еще идти вперед, и не такие там еще проблемы. Что теперь? Опять же, возвращаясь к России, почему они будут бегать? Потому что при золотовалютных резервах где-то пусть даже максимально в четыреста миллиардов, сто семьдесят шесть из них в Америке, остальные где? Встает вопрос. Можно только подумать, мы сейчас поговорим об этом. Но частных долгов российских сегодня около пятисот миллиардов.



Владимир Лупаций. Кстати, они уже даже отказались их поддерживать.



Виктор Буток. Частных долгов — около пятисот миллиардов долларов. И это то, что нужно гасить, это долги или средне-, или краткосрочные. А где брать деньги на погашение этого долга? И вот встает вопрос, что сейчас нужно...



Алексей Коломиец. Это внутренний или внешний долг?



Виктор Буток. Это внешний долг частных компаний России. Внешний долг российских агентов внешним контрагентам по кредитным и инвестиционным обязательствам около пятисот миллиардов кратко- и среднесрочных.



Юрий Романенко. Причем это долг преимущественно крупных корпораций «Роснефть» и других подобных.



Виктор Буток. Да, имеется в виду частный долг. Здесь есть, может быть, и другая определенная игра. То есть, пронимаете, в чем я ее вижу? И эта тенденция в России очень четко прослеживается. Не весь этот долг настолько страшный для России, как можно было бы подумать. Почему? Мне кажется что здесь сработала в общем-то следующая схема. Государственные валютные резервы России выводились за рубеж на всякие там трастфонды, хедж-фонды, не важно, не имеет значения. Они попадали в руки неким иностранным инвесторам, которые уже заводили их сюда по кредитной схеме на ключевые, самые интересные экономические агенты, то, что было в виде инвестиций, в виде кредитов. В общем, на те субъекты, которые стояли в списке наиболее привлекательных предприятий для нынешней российской силовой элиты. Но так как хозяева в общем-то и не очень-то хотели эти предприятия просто так сдавать, выбрасывать, то они пошли по такой схеме.



Финансовый кризис — это понятно, что уже к этому все подходили, это ни для кого не было секретом нынешняя ситуация, и аналитики уже прекрасно это понимали. И теперь встает вопрос, что те хозяева, которые имели некий актив в один миллиард, а сегодня цена этого актива упала до пятисот миллионов, а то и того меньше, при сохранившихся обязательствах, что нужно рассчитываться по внешнему долгу, и постает тогда сценарий. Уважаемые господа, мы готовы вам дать внутри деньги, выкупить ваши долги, но за счет передачи нам ваших активов. Что сегодня делает Потанин, Дерипаска и все остальные, «Норникель» и так далее. «Норникель» уже стал практически государственной компанией, еще года два назад, если бы кто-нибудь сказал хозяевам этого предприятия, что вы будете на семьдесят пять процентов государственной компанией, они бы смеялись. Встает вопрос: или мы здесь вас внутри финансируем, или в общем-то вы своими активами рассчитываетесь с внешними контрагентами, которые обратно по цепочке естественно передадут нам эти активы. То есть, это то, что называется полностью поставить под весь контроль ключевых экономических агентов в России.



Так что, я думаю, что в общем-то часть этих внешних обязательств и они действительно являются внешними, и достаточно большая сумма, это просто схемное внутреннее решение по этому. Опять же, тем не менее, если вся Россия будет сконцентрирована в одних руках, то, я не думаю, что у него большое будущее просто-напросто.



Владимир Лупаций. То есть, фактически у них сейчас будет новый виток огосударствления? Как бы уже запущен?



Виктор Буток. И не только огосударствления, а передачи новым хозяевам.



Владимир Лупаций. Но госкапитализм тогда?



Виктор Буток. Да, передача новым участникам, но опять же, тем, которые входят в ключевые группы влияния сегодня.



Юрий Романенко. Кризис просто подстегнул это перераспределение, но оно уже обозначилось давно.



Владимир Лупаций. Ну, да, сначала как бы они сделали пакт с крупным, нашли одного «козла отпущения», плюс приватизировали полностью все, что касалось государства, бюджета и так далее, ну, и несущих, а сейчас еще один…



Виктор Буток. Ну, да. Они сегодня массово стали делать государственные частные холдинги, с вливанием государственных денег во все это. А тот, кто особо не согласен… Ведь, зачем российские крупные предприятия вышли очень сильно на рынок так называемых ADR и на лондонский инвестиционный «Ньюйоркс» и на инвестиционные площадки? Уже сегодня аналитики говорят, кто был ключевым покупателем всех этих российских активов там за рубежом? Те же российские коммерсанты, которым здесь прошлые хозяева отказывались продавать часть активов, и уступать. Они вышли туда, и там их спокойно скупили, причем еще и с достаточно солидной скидкой под андерайтинг или размещение.



Юрий Романенко. Спасибо. Господин Кириченко, ваша рефлексия последствий саммита G-20 для Украины?



Александр Кириченко. Несколько слов. Если говорить о влиянии итогов и решений G-20 для Украины, то, на мой взгляд, их можно оценить как позитивные. Тот факт, что было принято решение оказать определенную финансовую поддержку Международному валютному фонду, с которым у нас заключено соглашение, дает возможность, во-первых, поддержать сегодняшнее правительство.



Во-вторых, за счет, я так дума, под полученные траншы будет эмитировано определенное количество гривни, которое будет направлено на социальные выплаты, плюс зарплата бюджетников. Конечно, это внешнее финансирование, заимствование, кстати, неплохую часть поддержки получит наш банковский сектор. То есть, определенные позитивные моменты в этом есть. Конечно, ничего положительного для нашего реального сектора экономики это не даст. Так как он экспортно-ориентированный, и я не думаю, что конъюнктура внешних рынков в ближайшие несколько, не буду говорить, сколько месяцев либо лет, изменится в лучшую сторону. Поэтому, конечно, с точки зрения выживаемости большей части трудящихся, которые работают на всех этих экспортно-ориентированных предприятиях, здесь есть вопросы, есть проблемы.



Относительно национальной стратегии, то, я думаю, что такая стратегия выхода или антикризисные меры, сориентированные именно на решение внутренних проблем, они не есть адекватными и эффективными. Потому что это уже борьба со следствиями, а не с причинами. Потому, как мы не можем повлиять на причины, мы будем заложниками ситуации, которая происходит в глобальной экономике. То есть, в первую очередь, для этого необходима структура, которая должна отслеживать тенденции, которые происходят в глобальной экономике. Здесь мы просто реактивно реагируем на те изменения, которые происходят, поэтому в национальной экономике, учитывая, что у нас, можно так сказать, двухуровневая экономика, одна — экспортно-ориентированная, связанная с внешним рынком. Вторая — за счет заимствований устроена, за счет кредитной системы построена, здесь потреблением внутренним поддерживается, то нет единой, не может вообще быть единых мер для решения проблем внутри страны. Поэтому, единственная, если учитывать, что заимствования — это ограниченная стратегия, внешних заимствований, она ограничена, зависит от ресурсов внешних, которые иссякают, невзирая на то, что там куда-то вливают миллиарды и триллионы, а их все равно не хватает, то такая стратегия, мне кажется, не может быть эффективной.



Второй стратегией нашего национального бизнеса может быть, если они попытаются договориться с таким же производителями других стран. Попробовать построить замкнутые финансово-производственные цепочки с другими производителями других стран. Только в этом случае они смогут найти себе как рынок сбыта, так и возможность инвестирования, развития своих активов. Ну, вот, что можно сказать относительно влияния решений саммита на экономику Украины.



Ну, а по поводу новой модели вообще мировой экономики, и глобальной экономики, то, на мой взгляд, она уже давно существует, это уже есть глобальная экономика. И результаты на сегодняшний день как раз ее развития и становления, я бы даже сказал, этой экономики мы наблюдаем. Потому что, на мой взгляд, сейчас происходит два глобальных процесса, результатами и следствием чего есть сегодняшний кризис. Это проблема становления глобальной экономики, когда национальные государства оказались неэффективными, неадекватными тем задачам, которые порождаются необходимостью развития этой экономики. Поэтому, на уровне национальном никакую проблему нельзя решить. И поэтому, саммит G-20 был связан с тем, что идет поиск адекватных наднациональных структур. Второй процесс, который накладывается на вот это становление, это, как мне кажется, циклический кризис капиталистического перепроизводства, который как раз и приводит ко всем этим негативным результатам, которые наблюдаются.



Юрий Романенко. Ну, что ж, будем заканчивать. Я думаю, что в любом случае саммит G-20 показал, что не только, скажем, наше руководство, не только наша элита находится в плену тактических заблуждений, но и на глобальном уровне происходит абсолютно такой же процесс. Опять-таки, Переслегина я позволю себе процитировать, поскольку как раз этой ночью я его читал, и как раз в памяти осталось немножко, где он говорит, что когда начинается большой фазовый переход, то, как правило люди не осознают его масштабы и продолжают судить, воспринимая его, как некую цепь локальных кризисов, которые можно решить с помощью прежнего инструментария. В общем-то, то, что происходило на G-20, на мой взгляд, является как раз примером такой попытки решить новую проблему с помощью старого инструментария.



Виктор Буток. Так точно. А чего не знаю, то того боюсь, а если боюсь, то всячески буду блокировать его наступление. Вот в этом и вся проблема.



Юрий Романенко. Большое спасибо всем за достаточно весомое обсуждение.