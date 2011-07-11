Литвин рассказал, где проведет отпуск

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин рассказал, как будет проводить летний отпуск. Об этом Литвин сказал в интервью 5 каналу.

«Хочу побывать у родителей. Продолжить с сыном знакомство с моей малой родиной, с памятными местами и просто с теми местами, по которым я бегал и ездил на конях в детстве. Мы начали с ним такие экскурсии», - отметил Литвин.

«Живу надеждой, что соберется моя семья и можно будет отдать должное с моей стороны моим детям, моей семье», - сказал спикер.

«И конечно, это подготовка к сессии, это подготовка и участие в мероприятиях, приуроченных к 20-й годовщине независимости Украины. Это подготовка к торжественному заседанию, которое состоится в Верховной Раде по этому случаю 6 сентября. И это посещение областей, регионов Украины», - отметил Литвин.

Кроме того, спикер планирует побывать в Крыму.