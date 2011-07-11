Сегодня суд рассмотрит дело Луценко и дело Тимошенко

В среду, 6 июля, сотрудникам Беркута пришлось просить журналистов расступиться, чтобы была возможность выполнить решение судьи Киреева по удалению нардепа Евгения Суслова из зала заседаний суда, поэтому во избежание таких ситуаций в понедельник, доступ журналистов в здание Печерского суда столицы будет ограничено. Об этом в экслюзивном комментарии УНН рассказал руководитель пресс-службы МВД Киева Владимир Полищук.

«Планируется, что завтра Печерский районный суд столицы будут охранять около 100 человек правоохранителей. Кроме того, будет представитель Центра общественных связей, чтобы улаживать все вопросы с журналистами. Также будет психолог Центра практической психологии ГУ МВД Киева. В связи с этими событиями, когда в среду сотрудникам Беркута пришлось просить журналистов расступиться, чтобы выполнить решение суда, но, к сожалению, не все это поняли. Поэтому, чтобы избежать подобной ситуации будет ограничен вход журналистов», - сказал Полищук.

Он также заверил, что сотрудник пресс-службы будет пропускать представителей СМИ, если в зале заседаний суда будет место.

«Те журналисты, которые придут раньше, зайдут. Зал заседаний не резиновый, не все смогут там разместиться», - сказал он.

Напомним, в четверг, 7 июля, часть журналистов не пропускали в здание Печерского суда, аргументируя это тем, что в зале заседаний закончилось место. Вместе с тем, народных депутатов продолжали пропускать. Около 20 представителей СМИ так и остались стоять на улице.

Сегодня в Печерском суде в 10.00 будет рассматриваться дело Луценко и дело Тимошенко. Сторонники обоих политиков намерены прийти в суд.

