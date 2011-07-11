Литвин: Рада не утратила значение

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин не согласен с заявлениями оппозиционных политиков о нивеляции роли парламента в Украине. Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

Литвин акцентировал внимание на важности сотрудничества и социальной ответственности правительства, президента и Верховной Рады. «Если исходить из того, что Верховная Рада с 2007 по 2008 год, да и в 2009 году не принимала практически решений, поскольку была заблокирована - то это не является признаком самостоятельной роли высшего законодательного органа страны», - сказал Литвин.

По мнению спикера, те, кто сегодня критикуют деятельность парламента, должны сложить депутатские полномочия, и только тогда у них появится моральное право на критику.