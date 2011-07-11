Митрополит Владимир - Герой Украины

На сайте Президента Украины в воскресенье, 10 июля, обнародован указ от 9 июля № 745/2011 о награждении митрополита Киевского и всей Украины Владимира (Украинская православная церковь Московского патриархата):

"За выдающиеся личные заслуги в утверждении духовности, гуманизма и милосердия в обществе, многолетнее усердное служение Украинскому народу, в связи с 45-летием хиротонии и 20-й годовщиной независимости Украины постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Державы Предстоятелю Украинской православной церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру ( Сабодану Виктору Маркияновичу).

Президент Украины Виктор Янукович"