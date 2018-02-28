Путин объяснил, на каких условиях согласится на введение миротворцев на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не против" введения миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, но для этого нужно договариваться с непризнанными республиками "ЛДНР".

"…нужно, чтобы они находились везде, то есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", — сказал Путин на совместной с канцлером Австрии Себастьяном Курцем пресс-конференции, пишет УНИАН.

Президент РФ также напомнил, что Россия якобы выступила инициатором миссии ООН, хотя идея была впервые предложена президентом Украины Петром Порошенко.

"Мне осталось ее публично поддержать и внести резолюцию (в Совбез ООН), но, когда мы это сделали, оказалось, что этого недостаточно", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, при этом первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.

"И мы исходим из того, что этого достаточно, чтобы миссия ООН выполнила эту роль. Первоначально вообще Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения безопасности — мы согласились. ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать, у них нет. И в-третьих, есть опасения, что, как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон", — сказал Путин.

По его словам, в этой связи была высказана другая идея — поставить рядом миссию ООН, чтобы обеспечить безопасность представителей ОБСЕ, а после этого в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной.

"Я ответил: да, ты, наверное, права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть, обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно", — говорит он.

Президент РФ заявил, что нет примеров в международной практике, когда урегулирование происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон.

"Такой практики в мире не существует, но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено Минскими соглашениями", — утверждает Путин.

Путин заверил, что РФ продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отметил, что миротворческая операция на ДЩонбассе может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы".