Глава ВР сообщил о первоочередном законе следующей сессии

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Во вчерашнем интервью 5 каналу председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что первоочередным законом, с которого ВР начнет работу следующей сесси станет законопроект о рынке земли.

"Конечно, это закон о рынке земли. Мы приняли закон о земельном кадастре, и ко времени будет рассмотрение этого достаточно непростого вопроса", - ответил спикер на вопрос о первоочередном законопроекте для следующей сессии и выразил надежду, что к тому времени, как этим законом займется парламент, он уже будет широко обнародован.

"Я надеюсь, что этот проект закона будет не только широко обнародован, но и будет возможность ознакомиться тем, кого интересует этот вопрос. По большому счету, мне кажется, что он должен интересовать каждого человека", - отметил спикер.

Кроме того, Владимир Михайлович рассказал, что на рассмотреннии в парламенте на сегодняшний день находится почти тысяча законопроектов, из которых 90% инициированы депутатами, а остальные 10% - Президентом, Кабмином и Нацбанком.