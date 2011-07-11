Сегодня Вовк продолжит рассмотрение дела Луценко

Сегодня, 11 июля, в 10.00 Печерский районный суд Киева под председательством судьи Сергея Вовка продолжит заседание по подготовке рассмотрения уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия Луценко по существу.



Как сообщает пресс-служба Народной Самообороны, команда защиты Юрия Луценко снова готовит для судьи ряд ходатайств.



Ранее сообщалось, что 5 июля, экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что против судьи Печерского районного суда города Киева Сергея Вовка, который рассматривает его дело, возбуждалось еще одно уголовное дело.