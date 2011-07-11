Уход Каддафи - ключевой вопрос урегулирования

Франция будет взаимодействовать с Африканским союзом (АС) для реализации политического урегулирования конфликта в Ливии, при этом ключевым вопросом остается уход от власти Муамара Каддафи. Об этом заявил сегодня в столице Эфиопии Аддис-Абебе министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, сообщает ИТАР-ТАСС.



По его словам, Париж и АС сошлись во мнении, что "необходимо сегодня найти политический выход из сложившейся в Ливии ситуации, и это решение должно включать в себя введение подлинного режима прекращения огня и начало национального диалога между всеми сторонами".



При этом Жюппе отметил, что "ключевым вопросом остается уход от власти Муамара Каддафи, со всех его военных и гражданских постов". "Мы договорились работать совместно для достижения этой цели", - подытожил министр, говоря о результатах своих переговоров с руководством АС.