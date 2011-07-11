ОБСЕ приняла спецрезолюцию по Белоруси

Парламентская ассамблея Организации по безопасностри и сотрудничеству в Европе призвала власти Белоруси осовободить более 400 людей, арестованных вов время антиправительственных выступлений, сообщает Радио Свобода.

Об этом сказано в специальной резолюциии, принятой в Белграде в воскресенье на ежегодной сессии этой организациии.

В документе также содержится призыв Минску к сотрудничеству с представительством ОБСЕ в сфере свободы прессы.

В резолюции выражается обеспокоенность в связи с репрессиями против активистов неправительственных организаций.

Напомним, в марте с.г. власти Белоруси закрыли офис ОБСЕ в Минске.