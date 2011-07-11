Литвин едет в Армению

Сегодня начинается двухдневный офоициальный визит председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина в Республику Армения. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Программой визита предусмотрены встречи руководителя парламента с председателем Национального собрания Армении Овиком Абрааамяном в формате 1+2, с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, с премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном и с Католикосом всех армян Гарегином ІІ.



Во ходе визита визита состоятся переговоры официальных делегаций Украины и Республики Армения под председательством глав парламентов, планируется подписание двусторонних документов.



Кроме того, украинская делегация посетит Музей-институт геноцида армян, Институт древних рукописей Матенадаран имени Св. Месропа Маштоца, Ереванский коньячно-виноводочный комбинат «Арарат».



Планируется также выступление Владимира Литвина перед членами Академии наук Армении и свтреча с журналистами.