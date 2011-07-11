Томенко считает возможными досрочные выборы ВР и Президента

Зампред ВР Николай Томенко считает, что в Украине возможны досрочные парламентские и даже президентские выборы. Об этом он заявил во вчерашнем интервью 5-му каналу, сообщает УНИАН.

"Возможно, станет вопрос досрочных парламентских выборов, я не исключаю, может, станет вопрос и досрочных президентских выборов. Все будет зависеть от степени невосприятия обществом тех последних антинародных реформ", - сказал он.

Политик считает правильными прогнозы оппозиционеров, которые настаивали на проведении выборов в ВР по действующей Конституции осенью 2011 года. "Парламент в таком формате исчерпал себя. Чтобы выборы были весной 2012, потому что осень 2011 - физически невозможно, по открытым партийным спискам, это был бы выход из ситуации", - сказал он и отметил, что лозунг не только "отставки правительства, но и досрочных парламентских выборов будет одним из актуальных лозунгов осени".