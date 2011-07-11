Тимошенко прибыла в суд

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко прибыла в Печерский райсуд, где сегодня продолжится рассмотрение ее "газового дела", сообщает УНН. Тимошенко пришла вместе со своим защитником Николаем Титаренко.

Напомним. 8 июля адвокат Титаренко во время судебного заседания плохо себя почувствовал и был госпитализирован в Киескую областную больницу с сердечным приступом.

Печерский райсуд продолжитсегодня рассмотрение по сути уголовного дела по обвинению экс-премьера Тимошенко в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Нынешнее заседание - восьмое по счету.