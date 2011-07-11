Для журналистов в Печерском суде по делу Тимошенко мест больше нет

{1-}

Охрана Печерского райсуда Киева не пустила журналистов на заседание суда по «газовому делу» экс-премьера Юлии Тимошенко.

Несколько десятков простоявших в очереди у входа в Печерский суд журналистов не могут попасть внутрь. Охрана мотивирует свои действия тем, что в зале суда больше нет места для журналистов, сообщает «Интерфакс-Украина».

В то же время, представители СМИ, которые смогли зайти в здание суда, сообщают, что место в помещении еще есть.

По наблюдениям корреспондента, 11 июля, значительно больше журналистов пришло в Печерский суд, нежели на предыдущие заседания. Кроме того, сегодня также рассматривается уголовное дело в отношении экс-главы МВД Юрия Луценко.