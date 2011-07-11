Охранник Тимошенко ударил фотокора

Охранник экс-премьера Юлии Тимошенко ударил в лицо Андрея Шматова - фотокорреспондента одного из изданий, передает УНН.

«Я сначала даже не понял, что произошло», - сказал А. Шматов.

В свою очередь журналисты спросили Ю. Тимошенко, чем ее охрана избивает представителей СМИ, на что она ответила: «Я уверена, что этого не может быть. Это очередная провокация против меня», - сказала она.

В т же время, экс-премьер выяснила у журналистов, что это был за корреспондент, и извинилась за действия своего охранника.

Напомним, сегодня в Печерском районном суде города Киева началось восьмое заседание суда по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.