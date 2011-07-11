Тимошенко: Не вставать перед судом - мой единственный способ защиты

Экс-премьер Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко вновь отказывается вставать перед судом, считая это своим единственным способом защиты.

«Я хочу сделать заявление, которое касается незаконных действий председательствующего в суде», - сказала Тимошенко, выступая в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело по газовым контрактам, сообщает «Интерфакс- Украина»

Ее заявление также касалось того, что она не поднимается перед судом потому, что это единственный способ защиты в этих условиях. «Я уверена, что приговор уже написан, и никого не интересует справедливость в этом деле», - подчеркнула она.

«У меня нет никакой возможности защититься, в первую очередь, от Януковича, который заказал это судилище», - добавила Тимошенко, не вставая с места.

Перед этим судья Родион Киреев потребовал, чтобы свидетели покинули зал суда. Однако защитник Тимошенко Николай Титаренко выразил протест против этого, поскольку данный судебный процесс определен как гласный, и при этом еще не окончательно определены свидетели, которых будут опрашивать в рамках этого дела. Вместе с тем, судья Киреев настаивал на своем требовании.

«Под прикрытием «Омона» и «Грифина» можно делать все, что угодно!», - заявила Тимошенко, вновь отказываясь вставать перед судом.

Судья напомнил ей, что она нарушает процедуру судебного процесса, и за этим может последовать удаление ее из суда. К делу присоединили справку о состоянии здоровья защитника Тимошенко Титаренко. «Состояние его здоровья – прямое следствия такой организации суда», - заявила обвиняемая.