На военной базе в Кипре прогремел взрыв

На юге Кипра рядом с деревней Зиги сегодня утром прогремел взрывы на военной базе Евангелос Флоракис, сообщает Лента.ру.

По некоторым данным, в результате инцидента погибли, по меньшей мере, восемь человек, о пострадавших не сообщается.

По словам сотрудников полиции, на базе хранились 98 бочек пороха, две из них по неустановленным пока причинам загорелись. После взрывов на острове были зафиксированы перерывы энергоснабжения, возможно, связанные с произошедшим на базе.

По предварительным данным, возгорание началось на свалке, где хранилось вооружение, конфискованное в 2009 году с судна, которое направлялось из Ирана в Сирию.

О каком именно судне идет речь, не уточняется. В 2009 году было задержано, по меньшей мере, два судна, экипаж которых обвинили в перевозке иранского вооружения в Сирию: в октябре американские моряки перехватили судно в районе Суэцкого канала, а в ноябре израильтяне задержали в 160 километрах от своих берегов гражданское судно с вооружением на борту.

На военно-морской базе Евангелос Флоракис базированы основные боевые единицы ВМС Кипра. Также база служит перевалочным пунктом и отправной точкой для участвующих в учениях судов, в том числе и иностранных. База получила название в честь главнокомандующего национальной гвардии Кипра генерала Евангелоса Флоракиса, погибшего в катастрофе вертолета в 2002 году.