Защитник Тимошенко пытается выбить 2 месяца для ознакомления с делом

Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Николай Титаренко заявил ходатайство суду о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с делом, передает УНН.

«В силу определения необоснованно малого времени для ознакомления с материалами дела, а именно, меньше чем 2 дня, защита лишена возможности полноценно, качественно оказать правовую помощь подзащитной ...», - сказал защитник.

Тимошенко в свою очередь добавила, что суд должен выполнить свое обязательство и тем более для ознакомления с материалами уголовного дела его защитнику 2 месяца. «Потому что это как раз по 100 листов в день с анализом, сравнениями, с выводами, с профессиональным изучением, с проверкой, что соответствует закону. И если те 2 месяца не будут предоставлены, это будет свидетельствовать только о том, что по указанию Президента вы забираете у меня право на защиту», - подчеркнула экс-премьер.