Тимошенко просит допросить Диденко

11 июля 2011, 11:44

 

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что необходимо допросить бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз-Украины» Игоря Диденко в рамках возбужденного против нее уголовного дела по газовым контрактам, сообщают на сайте Юлии Тимошенко.

Ю.Тимошенко выразила удивление, что не допрошен главный ключевой свидетель Игорь Диденко, который подписал три соглашения по газовым контрактам.

Председательствующий судья Родион Киреев при этом попросил Ю.Тимошенко воздержаться от оценочных высказываний, и попросил ее отвечать лаконично и по существу ходатайства.

В настоящее время защита Ю.Тимошенко ходатайствует о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Напомним, И.Диденко и А.Макаренко обвиняют в неправомерном таможенном оформлении природного газа.

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