У защиты Луценко закончились ходатайства

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У адвокатов и защитников бывшего министра МВД Юрия Луценко практически закончились ходатайства. Об этом УНН заявил адвокат Ю. Луценко Игорь Фомин.

«Надеемся, что будут ходатайства со стороны прокуроров. Они же хотели допросить народного депутата Геннадия Москаля в качестве свидетеля. После этого будет определен порядок судебного заседания. Достаточного много времени займет изучение обвинительного заключения. Там довольно большой том. После этого мы будем принимать решение о порядок ведения следствия», - сказал И. Фомин.

Он также отметил, что у защитников и адвокатов Луценко есть уверенность, что судья Сергей Вовк ведет себя предвзято.

«Я удивляюсь, почему он сам не возьмет отвод и не передаст дело другому. Хотя бы просто для того, чтобы убрать сомнения, что это дело выгодное для него», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, команда защитников Ю. Луценко готовит ряд ходатайств для председательствующего судьи С. Вовка. Экс-министр внутренних дел во время прошлого заседания, которое проходило 5 июля, заявлял журналистам, что в отношении судьи С. Вовка возбуждено несколько уголовных дел.