Адвокат Луценко просит отправить дело на дорасследование в ГПУ

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Алексей Баганец просит суд отправить дело своего подзащитного на дорасследование в Генеральную прокуратуру Украины, передает «Интерфакс-Украина»

Как сообщил народный депутат Украины (фракция НУНС) Юрий Грымчак, на судебном заседании в понедельник Баганец подчеркнул, что в материалах уголовного дела ряд эпизодов не были до конца расследованы, не был проведен ряд экспертиз.

«Он (адвокат Луценко – Ред.) полностью прошел по всем эпизодам уголовного дела - ни один из эпизодов не является либо полностью расследованным, либо в них нет даже гипотетически нарушений», - сказал депутат.

По словам Грымчака, Баганец обратился к суду с ходатайством направить дело на дорасследование в Генпрокуратуру. Суд удалился в совещательную комнату по данному ходатайству, на какое время - не уточняется.