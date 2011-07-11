Защитник Тимошенко просит отставки

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Адвокат Юлии Тимошенко Игорь Титаренко просит освободить его от обязанностей защитника экс-премьера.

Заявление своего защитника зачитала Юлия Тимошенко сегодня в ходе судебного заседания.

По ее словам, Титаренко просит освободить его от обязанностей защитника в связи с тем, что не может ознакомиться с материалами дела в полном объеме из-за нехватки времени, а потому не может полноценно защищать экс-премьера.

«После того, как Янукович на пресс-конференции заявил, что дело должно быть закончено как можно быстрее, он понял, что вы не дадите ему возможности ознакомиться с делом», - сказала Тимошенко, обращаясь к судье.

Напомним, в пятницу адвокат был госпитализирован после того, как ему стало плохо в зале суда. По словам Тимошенко,Титаренко знакомится с материалами уголовного дела, из-за чего спит по 2-3 часа в сутки, что говорит о том, что ее адвокат стоит перед дилеммой - или качественно защищать ее, или потерять сознание в суде.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua