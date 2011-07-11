Журналисты послали письмо Пшонке и Могилеву

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Украинские журналисты требуют от руководителей правоохранительных органов не создавать препятствий их профессиональной деятельности.

Письмо с этими требованиями они направили в адрес генпрокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Анатолия Могилева, сообщает Украинская правда.

"6 и 7 июля Украина стала свидетелем очередной серии физических нападений на журналистов, которые произошли в Печерском суде города Киева", - отмечается в письме.



"В частности, 7 июля бойцы спецподразделения "Беркут" ворвались в помещение суда и применили физическую силу к журналистам... Во время давки в суде стали обе камеры ТВі, был поврежден штатив "5 канала" и разбита камера портала INTV. На суть больше, чем 20 журналистов, набросились 60-70 работников "Беркута", которые сопровождали свои действия грубыми высказываниями в адрес представителей СМИ", - говорится в нем.



Кроме того, 7 июля сотрудники милиции не пускали представителей СМИ в помещение суда



"Мы считаем такие действия грубым нарушением законодательства и целенаправленным препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. До сих пор в Украине не было еще зафиксировано столько массового насилия к журналистам", - говорится в письме.



Медийщики требуют от Генпрокуратуры и МВД проверить законность действий силовых спецподразделений и возбудить уголовное дело по фактам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.



Кроме того, журналисты требуют соблюдения законодательства и обеспечения неприкосновенности работы журналистов со стороны правоохранительных органов.



Как известно, в понедельник, 11 июля, большинство журналистов снова не допустили в помещение суда.