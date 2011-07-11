В Москве осуждены радикальные национал-экстремисты

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Московский окружной военный суд сегодня вынес обвинительный приговор членам "Национал-социалистического общества" за подготовку теракта и более 20 убийств и нападений на почве национальной ненависти, сообщает Радио Свобода.

На скамье подсудимых 13 человек. Для семи из них прокурор потребовал пожизненного заключения, в том числе для предполагаемого лидера группировки Льва Молоткова.



Оглашение приговора проходит в здании Мосгорсуда при повышенных мерах безопасности.



В феврале этого года Верховный суд России запретил деятельность "Национал-социалистического общества", признав его экстремистской организацией.

фото: vesti-moscow.ru