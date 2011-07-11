В суде по делу Тимошенко объявлен перерыв

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В заседании Печерского районного суда по рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении лидера партии Батьківщина Юлии Тимошенко, по газовым соглашениям 2009 года, объявлен перерыв до 15:00, сообщают в пресс-службе партии.

После того, как суд заслушал мнение сторон относительно отказа Тимошенко от услуг своего защитника Николая Титаренко и требования предоставить три дня на поиск нового защитника, судья Родион Киреев объявил, что суд удаляется в совещательную комнату.

Напомним, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что отказывается от услуг своего защитника, поскольку суд, по ее мнению, не дает ему возможности полноценно осуществлять защиту.

«Учитывая, что вы приняла незаконное решение, нарушив Уголовно-процессуальный кодекс и отказав в предоставлении времени на ознакомление с материалами дела, я считаю, что вы сегодня под давлением Президента лишили меня защиты», - заявила Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua