Тигипко хочет отменить VIP-пенсии

{1-}

Специальные пенсии в Украине следует отменить, а пенсионные выплаты начислять по общей и единой для всех формуле, считает вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет «Левый берег».

«Мы проведем реформирование системы заработной платы и отойдем от специальных пенсий. Но перед этим будет широкое обсуждение», - сказал Тигипко.

Вице-премьер-министр поддерживает идею отмены специальных пенсий для депутатов, министров и других высших чиновников.

В то же время, по мнению Тигипко, исключение может быть сделано для работников МВД, прокуратуры и военнослужащих, которые во всем мире имеют пенсионные льготы.

Сергей Тигипко подчеркнул, что реформирование пенсионной системы должно быть продолжено. При этом и власть, и оппозиция должны выходить на компромиссные решения.