Арестованный в Тбилиси фотокор объявил сухую голодовку

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Фоторепортер Георгий Абаладзе, обвиняемый в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая, сообщает Радио Свобода.

В письме, опубликованном сегодня в грузинской газете "Квирис Кроника", Абаладзе сообщает, что он вместе с другими фотографами, также обвиняемыми в шпионаже, сделал несколько фотографий, которые попали в газеты Европы и США. На одном из снимков, сделанных коллегой Абаладзе, был запечатлен "убитый спецназовцами человек".



В знак протеста против своего ареста Абаладзе объявил сухую голодовку.



В Тбилиси перед зданием министерства внутренних дел Грузии и посольством США журналисты проведут сегодня акции с требованием освободить задержанных фоторепортеров.