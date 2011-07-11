Суд отказался направить дело Луценко на дорасследование

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвоката экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Алексея Баганца о направлении дела на дорасследование в Генеральную прокуратуру Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщил депутат фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий Грымчак, на сегодняшнем судебном заседании, после перерыва судья принял решение отклонить ходатайство адвоката Баганца о направлении дела на дорасследование в Генеральную прокуратуру «как преждевременно заявленное».

Адвокат Луценко мотивировал данное ходатайство тем, что эпизоды уголовного дела в отношении экс-главы МВД не были полностью расследованы, а некоторые из них не содержат состава преступления. После заявления ходатайства суд удалялся в совещательную комнату для принятия решения.