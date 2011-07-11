Италия может в скором времени обанкротиться

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Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей сегодня проведет экстренное заседание, посвященное долговому кризису в еврозоне. В ЕС крепнут опасения, что кризис может распространиться на Италию, третью крупнейшую экономику региона, сообщает NEWSru.

Переговоры европейских чиновников первого ранга были организованы после резкой распродажи итальянских активов, обостривших боязни о том, что Италия может стать следующей жертвой кризиса.

Спрэд доходности между 10-летними итальянскими государственными облигациями и немецкими Bunds в пятницу достиг максимального значения за весь срок существования евро - 2,5 процентных пункта. Доходность по итальянским облигациям поднялась до 5,28%.

Акции крупнейшего итальянского банка Unicredit Spa подешевели 8 июля на 7,9%, частично из-за опасений о результатах стресс-тестов, которые будут опубликованы 15 июля. Ведущий итальянский фондовый индекс упал на 3,5%.

Инвесторы озабочены высоким уровнем долга Италии, составляющем 120% ВВП. При этом беспокойство вызывает и политическая ситуация в стране.

Позиции премьера Сильвио Берлускони ослабли, возникли противоречия в отношении экономической программы кабинета между ним и министром финансов Джулио Тремонти.

Все это происходит на фоне нового обострения ситуации вокруг Греции, структура оказания финансовой помощи которой пока не определена.

фото: nasha.lv