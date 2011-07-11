ООН и Россия готовы признать Палестину. Обама готовит вето

Сегодня в Вашингтоне состоится заседание «квартета» по вопросу о признании Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Маурицио Молинари в материале, опубликованном в газете La Stampa, пишет ИноСми.

«Организуя сегодняшнее заседание «квартета» (США, Россия, ЕС и ООН), великие державы пытаются предотвратить признание независимости Палестины Генассамблеей ООН в сентябре этого года, осознавая, что это признание способно спровоцировать серьезный кризис на Ближнем Востоке. Угроза «дипломатического цунами», как его назвал израильский министр обороны Эхуд Барак, возникает из-за желания Палестинской национальной администрации, возглавляемой Абу Мазеном, просить у ГА ООН голосовать квалифицированным большинством - две трети от 192 голосов - за провозглашение нового государства на территориях сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима».

«На бумаге голоса есть, поскольку свыше 100 государств уже признали «Палестину», но Барак Обама высказался «против», заявив, что «палестинская независимость должна быть достигнута через переговоры с Израилем». Дабы воспрепятствовать голосованию, американский президент уже дал указание госсекретарю США Хиллари Клинтон изучить контрстратегию, которая основывалась бы на Уставе ООН», - пишет автор статьи.

«Поскольку для голосования о признании нового государства необходима «рекомендация Совета Безопасности», США готовы наложить вето, но они хотели бы действовать согласованно с европейцами и русскими. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон занимает такую же позицию, как и Обама, в то время как французский президент Николя Саркози дал понять палестинцам, что он может их открыто поддержать», - отмечает корреспондент.

«Наступление Палестинской администрации в ООН и арабские восстания заставляют Израиль опасаться худшего, о чем израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в Конгрессе США. По его словам, существует угроза того, что за голосованием на ГА ООН могут последовать массовые выступления палестинцев, способные спровоцировать конфликт. Конгресс разделяет эти опасения. Этот подход совпадает с позицией Кэтрин Эштон, министра иностранных дел Евросоюза. Она выступает за «переговоры по примирению», чтобы превратить опасность голосования в ООН в «акселератор» переговоров по окончательному статусу», - пишет автор статьи.

«Остается лишь наблюдать за тем, сумеют ли США и ЕС найти формулу, которая привела бы к переговорам между Нетаньяху и Абу Мазеном. Последний уверен в поддержке со стороны России, хотя по завершении его визита в Москву глава российского МИДа Сергей Лавров ограничился фразой: «Мы хотим создания демократической и независимой Палестины», - пишет автор статьи.