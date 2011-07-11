МИД Украины не известно, были ли на затонувшем теплоходе украинцы (ФОТО)

{1-}

В МИД Украины пока нет информации, были ли среди пассажиров теплохода «Булгария» граждане Украины, - сообщил спикер МИД Украины Александр Дикусаров, пишет УНН.

«МИД работает над этим вопросом. Информация должна быть в течение дня. Но это зависит больше не от нас, а от российской стороны», - сказал спикер МИД.

Напомним, 10 июля в Татарстане затонул теплоход, на борту которого находилось более 170 человек. Спасено 79 человек, 14 пострадавших госпитализированы. Спасенных доставлены в Казань на борту теплохода «Арабелла».

Большинство людей погибли, среди них - как минимум 30 детей.

фото: vesti.ru, profinews.com.ua