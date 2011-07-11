Главу Пентагона обстреляли в Багдаде

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Неизвестные в понедельник, 11 июля, выпустили три реактивных снаряда по зеленой зоне в Багдаде, куда накануне прибыл недавно назначенный главой Пентагона Леон Панетта, сообщает Корреспондент.

В результате обстрела зеленой зоны никто из ее жителей, сотрудников охранных служб и обслуживающего персонала не пострадал, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в иракском МВД.

По предварительным данным, реактивные снаряды были выпущены из шиитского квартала Аз-Зафарания, находящегося под контролем шиитского имама Муктады ас-Садра, который выступает против присутствия войск США в Ираке.

В так называемой зеленой зоне Багдада расположены правительственные здания и иностранные посольства. Большая часть этого особо охраняемого района окружена специальными бетонными заграждениями и находится на правой стороне реки Тигр, делящей столицу Ирака пополам.

Напомним, Панетта прибыл в Ирак на переговоры с руководством Ирака о дальнейшей судьбе американского контингента. По графику армейские подразделения США должны покинуть Ирак к концу этого года, однако глава Пентагона призывает Багдад определиться, хочет ли он продления срока пребывания американских солдат в стране.