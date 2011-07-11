Авария теплохода «Булгария»: поднимают погибших

Водолазы подняли на поверхность тела 41 погибшего при аварии теплохода «Булгария» в Татарстане передает РБК. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, на 13:30 кск со дна Куйбышевского водохранилища подняты тела 28 женщин, 10 мужчин, остальные - дети.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу сообщал, что на борту затонувшего в Татарстане теплохода «Булгария» было 208 человек.

Теплоход «Булгария», осуществлявший двухдневный круиз по маршруту Казань-Болгар-Казань, затонул накануне на Волге (Куйбышевское водохранилище) около 12:30 мск у села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. Авария произошла в 3 км от берега в условиях непогоды - сильного дождя и порывистого ветра.