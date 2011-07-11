На водителя Луценко оказывает давление УБОП - адвокат

Защитник водителя Леонида Приступлюка Сергей Полищук привел доказательства о давлении на врачей медучреждения, в котором находился на лечении его подзащитный, сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны».

По данным защитника, в больнице, в которую на «скорой помощи» был доставлен Приступлюк с диагнозом гипертонический криз, были направлены проверки УБОП и УБЭП. На врачей давили через проверки с целью срочной выписки Приступлюка из больницы.

Бывший министр МВД Юрий Луценко назвал преступными указания работников прокуратуры, чтобы путем давления на врачей избавить Приступлюка надлежащей медицинской помощи.

Напомним, во время прошлого заседания, которое проходило 5 июля, водитель Л. Приступлюк не явился на суд в связи с плохим самочувствием, поэтому судья Сергей Вовк был вынужден перенести рассмотрение уголовного дела Ю. Луценко на 11 июля.