Ландика готовят к экстрадиции

Управление связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины сообщает, что в соответствии со ст. 453 УПК Украины готовятся материалы в Генеральную прокуратуру Украины с целью экстрадиции в Украину задержанного в Краснодаре (РФ) депутата Луганского городского совета Романа Ландика, сообщает ZN.UA.



Как сообщалось, 4 июля около 2:40 в луганском ресторане «Баккара» Ландик, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанес 20-летней девушке телесные повреждения.



По этому факту прокуратурой Луганской области в отношении Р.Ландика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.



По результатам расследования и собранным доказательствам следователь вынес постановление о привлечении Р.Ландика к ответственности в качестве обвиняемого в совершении преступления.



В связи с отсутствием Р.Ландика по месту жительства 9 июля он был объявлен в розыск. В этот же день суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд под стражей для избрания меры пресечения.



Принятыми мерами МВД Украины совместно с коллегами из Российской Федерации Р.Ландик был задержан в Краснодаре (РФ), где прокуратурой Западного округа города Краснодара он помещен в следственный изол