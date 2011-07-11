Кабмин выделил 7 млн грн для ликвидации последствий ситуации на Ривненщине

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Кабинет Министров Украины выделил 7 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Ривненской области вследствие пожара в доме для престарелых людей. Соответствующее решение во исполнение поручения Президента принято на заседании правительства в понедельник. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Сегодня состоялось заседание Кабинета Министров Украины, где были окончательно решены все необходимые вопросы. Так, принято решение о выделении 7 млн грн, в частности для того, чтобы восстановить амбулаторию», - отметил С.Тигипко.

По его словам, амбулатория будет построена в течение двух месяцев. «За это отвечает председатель Ривненской областной государственной администрации Василий Берташ, а Министерство социальной политики будет контролировать решение всех проблемных вопросов, которые могут возникнуть», - сказал вице-премьер-министр.

С. Тигипко подчеркнул, что уже решен вопрос о предоставлении помощи пострадавшим вследствие пожара и семьям погибших, а также принято решение об усилении контроля и проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах массового пребывания граждан, особенно больных и немощных.

Напомним, в ночь с 9 на 10 июля в с.Белое на Ривненщине в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, вследствие которого погибли 16 людей преклонного возраста. Всего в то время в доме находились 25 пожилых людей и два работника центра.