Томенко: на радость «регионов» с печатными СМИ можно будет распрощаться

{1-}

Вице-спикер Николай Томенко заявил, что власть начала ликвидировать законы в защиту свободы слова, пишет «Украинская правда».

Об этом он сказал, комментируя принятие парламентом закона «О судебном сборе», которым, в частности, предполагается ввести судебный сбор за подачу заявлений, жалоб в суд и выдачу судами документов, сообщает пресс-служба парламента.

Томенко отметил, что в введенных новым законом ставках судебного сбора отсутствуют действующие предохранители по защите СМИ и журналистов от необоснованных исковых требований, предъявляемых в связи с их профессиональной деятельностью.

Он заявил, что в 2003 году вступил в силу закон, который предусматривал увеличение размеров ставок государственной пошлины с исковых заявлений о возмещении морального вреда в зависимости от цены иска.

Это, по словам Томенко, защищало СМИ от закрытия из-за фантастических сумм исков.

«Тогда мы сняли проблему разрушения СМИ из-за фантастических судебных сборов. Сегодня Партия регионов с радостью возобновила действие старой нормы и теперь нашего закона, который защищал раньше печатные средства массовой информации, нет», - заявил Томенко.

Он пояснил, что в новом законе о судебном сборе отсутствуют градации ставок сбора с исковых заявлений о возмещении морального вреда.

Вице-спикер спрогнозировал, что, если Президент подпишет этот закон, то «на местном уровне мы станем свидетелями закрытия целого ряда печатных СМИ».

«Можно прогнозировать, что на местном уровне чиновники и представители правоохранительных органов, как это было до 2003 года, будут использовать судебные иски как инструмент закрытия, прежде всего, печатных СМИ», - заявил Томенко.