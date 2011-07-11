Янукович и Азаров выразили соболезнование руководству России

Высшее руководство нашего государства выразило соболезнования президенту России Дмитрию Медведеву и главе правительства Владимиру Путину в связи с гибелью людей в катастрофе теплохода «Булгария», пишут в пресс-службах Президента и премьер-министра.

Так, Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с катастрофой теплохода «Булгария», произошедшей 10 июля этого года на реке Волга и привела к многочисленным человеческим жертвам.

«Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, от имени украинского народа и от меня лично передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства.

В свою очередь премьер-министр Украины Николай Азаров направил телеграмму соболезнования председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину в связи с катастрофой теплохода, которая произошла вчера в Татарстане и унесла человеческие жизни.

«От имени правительства Украины и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с катастрофой теплохода «Булгария», произошедшей в Татарстане», - говорится в телеграмме.

Николай Азаров передал «слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пропавших без вести».