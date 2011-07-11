Янукович собирается в Брюссель: обсудить соглашение об ассоциации с ЕС

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Президент Украины Виктор Янукович 20 октября по приглашению Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу совершит визит в Брюссель. Цель визита, по словам Президента Украины, достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом шла речь во время сегодняшнего телефонного разговора Виктора Януковича с Жозе Мануэлем Баррозу, сообщила Главреду пресс-служба Президента.

Глава государства подчеркнул, что настроен продолжать откровенный и конструктивный диалог в интересах дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом. Он выразил надежду, что по результатам следующих раундов переговоров в июле-сентябре этого года удастся завершить переговоры по всему тексту соглашения.

фото: president.gov.ua